С 29 сентября каждую субботу на маршруте Осташков — Бологое будет ходить пригородный поезд на паровой тяге. По сравнению с обычной электричкой время в пути увеличится почти на час, в обратную сторону — на полчаса. Зато пассажиры увидят, как выглядела железная дорога сто лет назад.

Каждую субботу пригородный поезд на паровой тяге будет отправляться из Бологого в 9:25 и прибывать в Осташков в 14:20, а отправляться обратно в 15:07 и прибывать в Бологое в 18:10, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Будет получасовая остановка на станции Куженкино, где паровоз набирает воду. Здесь пассажиры могут прогуляться вдоль станции и увидеть отреставрированный исторический комплекс построек начала XX века. здание вокзала, водонапорную башню, стрелочную будку. казарму, керосиновый склад. Это настоящий музей под открытым небом — его открытие состоится одновременно с запуском паровоза.

Впервые с 1976 года на регулярном пассажирском маршруте в России будет работать паровоз серии «Л», отмечается в сообщении. В состав поезда войдут межобластные пассажирские вагоны, окрашенные в исторический зелёный цвет. Проезд в таком поезде стоит 284 рубля, как и на обычной электричке Осташков — Бологое. Сейчас между этими станциями — один неэлектрофицированный путь, по нему два раза в день (туда и обратно) ходит электричка под тепловозом.

Исторические постройки на Бологое-Полоцкой железной дороге сохранены, благодаря активному участию Общества любителей железных дорог (ВОЛЖД). Регулярное движение поездов было открыто на линии в 1907 году. Бологое — Полоцкая оказалась последней магистральной линией советских железных дорог на паровой тяге. Паровозы здесь ходили до середины 1970-х, затем их заменили тепловозами. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на мощные бомбардировки, значительная часть дорожных сооружений сохранилась. «Летом Бологое — Полоцкая по-прежнему перевозит тысячи туристов, устремляющихся в озерный и лесной Селигерский край, — писал председатель ОВЖД Алексей Вульфов. — Они едут в основном до Осташкова и с интересом и удивлением разглядывают уцелевшие станционные комплексы Бологое II, Куженкино, Баталино, Скворцово. Особую ценность представляет также действующая старинная семафорная сигнализация на участке Кувшиново — Соблаго». Распоряжением РЖД Бологое-Полоцкая линия объявлена заповедной зоной железных дорог России.