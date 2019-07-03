Новый участок протяженностью более пятидесяти километров открыли для движения в среду, 3 июля. С момента «перерезания ленточки» он является платным. С правилами и тарификацией проезда по М-11 можно ознакомиться на сайте «Автодора». На момент публикации информация о тарифах на новом участке отсутствовала. Она появилась позже. При этом выяснилось, что в районе Ямуги проезд с бесплатной трассы М-10 на платную М-11 временно закрыт, хотя обещали, что сектор полностью откроют 30 июня.

По данным «Яндекса», длина маршрута от Зеленограда до Твери по М-11 около 150 километров. дорога занимает около двух часов.