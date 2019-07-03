Новый участок протяженностью более пятидесяти километров открыли для движения в среду, 3 июля. С момента «перерезания ленточки» он является платным. С правилами и тарификацией проезда по М-11 можно ознакомиться на сайте «Автодора». На момент публикации информация о тарифах на новом участке отсутствовала. Она появилась позже. При этом выяснилось, что в районе Ямуги проезд с бесплатной трассы М-10 на платную М-11 временно закрыт, хотя обещали, что сектор полностью откроют 30 июня.
По данным «Яндекса», длина маршрута от Зеленограда до Твери по М-11 около 150 километров. дорога занимает около двух часов.
Отрезок трассы М-11 с 97-го по 149-й километр — четырехполосный. Максимально разрешенная скорость движения по нему — 110 километров в час, в будущем ее увеличат до 130. Встречные направления разделяет ограждение. Освещение поставили вдоль всего участка.
Дорогу оснастили автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), аварийные комиссары работают круглосуточно.
Открывшийся отрезок является продолжением участка от 15-го до 97-го километра — от Москвы до Клина. Он пролегает через Московскую и Тверскую области. Возле Твери, на 143-м километре, дорога соединяется с федеральной трассой М-10 «Россия».
На новом участке две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении села Завидово и Конаково на 124-м километре, сообщает РИАМО. Дорога позволяет обойти стороной череду населенных пунктов, расположенных вдоль М-10, что должно существенно разгрузить «старую Ленинградку».
Стоимость проезда и скидки по транспондерам по участку М-11 от Солнечногорска до Твери устанавливаются владельцем дороги — ГК Автодор. Например, тариф от Москвы до Твери (Воскресенское) будет автоматически складываться из цены на проезд по участку Москва-Солнечногорск и Солнечногорск-Тверь (Воскресенское) и рассчитываться по факту выезда с дороги. При этом, существенно сэкономить можно, используя абонементы на проезд, доступные владельцам транспондеров М-11.
Так, при поездках из Москвы в Клин по М-11, можно использовать абонемент Москва-Солнечногорск, а из Зеленограда в Клин — абонемент Зеленоград-Солнечногорск. Выезжать с дороги в районе Солнечногорска не нужно, итоговая стоимость поездки будет автоматически складываться из тарифа по абонементу и тарифу по другой секции, сообщает Северо-западная концессионная компания.
«Это последний участок на территории Московской области. До завершения осталось всего два участка. Надеемся, что в этом году мы уже увидим дорогу целиком», — цитирует РИАМО министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.
Ранее обещали, что всю трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург запустят осенью 2019 года. Более 70 процентов читателей Zelenograd.ru, принявших участие в нашем опросе, не верят, что трассу закончат в этом году.
Скоростную платную автомагистраль М-11 Москва — Санкт-Петербург прокладывают в обход М-10 по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 километра.
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