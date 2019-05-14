Участок трассы М-11 «Солнечногорск — Ямуга», в объезд Клина, достроят и откроют 30 июня, сообщил руководитель проекта Сергей Данилкин. Полноценное движение там появится после года задержки работ. Сейчас движение по М-11 от Клина до Ямуги работает в одну сторону.
Заехать на шоссе в сторону Москвы получится только возле деревни Лаврово. Подрядчик объясняет, что осталось завершить водоотводные и укрепительные работы в районе деревни Ямуга. Здесь строятся современные очистные сооружения для сточных вод. После этого движение пойдет в обе стороны.
Водители и жители Клина, заметили, что даже при недостроенной магистрали на дорогах города стало свободнее. Сейчас Ленинградское шоссе М-10 проходит через Клин насквозь, поэтому в городе обычно напряженная ситуация на дорогах.
Следующий участок — от Ямуги до Твери — продолжают строить. Сейчас он заканчивается перед Московским водохранилищем. Осталось достроить развязку рядом с деревней Воскресенское, на пересечении М-10 и М-11 и укрепить края моста через реку Шоша. В строительство Клинского участка трассы вложено 70 миллиардов рублей. Всю трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» обещают запустить осенью 2019 года.
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