Участок трассы М-11 «Солнечногорск — Ямуга», в объезд Клина, достроят и откроют 30 июня, сообщил руководитель проекта Сергей Данилкин. Полноценное движение там появится после года задержки работ. Сейчас движение по М-11 от Клина до Ямуги работает в одну сторону.

Заехать на шоссе в сторону Москвы получится только возле деревни Лаврово. Подрядчик объясняет, что осталось завершить водоотводные и укрепительные работы в районе деревни Ямуга. Здесь строятся современные очистные сооружения для сточных вод. После этого движение пойдет в обе стороны.