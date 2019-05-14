Комментировать
Стала известна дата запуска платного обхода Клина по М-11 14.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Участок трассы М-11 «Солнечногорск — Ямуга», в объезд Клина, достроят и откроют 30 июня, сообщил руководитель проекта Сергей Данилкин. Полноценное движение там появится после года задержки работ. Сейчас движение по М-11 от Клина до Ямуги работает в одну сторону.

Заехать на шоссе в сторону Москвы получится только возле деревни Лаврово. Подрядчик объясняет, что осталось завершить водоотводные и укрепительные работы в районе деревни Ямуга. Здесь строятся современные очистные сооружения для сточных вод. После этого движение пойдет в обе стороны.

Водители и жители Клина, заметили, что даже при недостроенной магистрали на дорогах города стало свободнее. Сейчас Ленинградское шоссе М-10 проходит через Клин насквозь, поэтому в городе обычно напряженная ситуация на дорогах.

Следующий участок — от Ямуги до Твери — продолжают строить. Сейчас он заканчивается перед Московским водохранилищем. Осталось достроить развязку рядом с деревней Воскресенское, на пересечении М-10 и М-11 и укрепить края моста через реку Шоша. В строительство Клинского участка трассы вложено 70 миллиардов рублей. Всю трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» обещают запустить осенью 2019 года.

Верите ли вы, что М-11 полностью запустят в этом году?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 366 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама