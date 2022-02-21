Коммунальщики решили счистить лед трактором и испортили асфальт 21.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Очистить ото льда пешеходную зону на Центральном проспекте коммунальные службы решили с помощью трактора. В результате — испорченный асфальт.

Работы начались возле корпуса 401 около 8:20 и сопровождались сильным шумом и скрежетом в течение 40-50 минут, сообщила телеграм-каналу zelenogram местная жительница из дома напротив. Позднее она сняла и последствия уборки — на асфальте остались царапины и рытвины. Жительница пыталась пожаловаться на работу коммунальщиков в «Жилищник» и в управу, но не смогла до них дозвониться.

Такие способы очистки асфальта от снега и льда практикуют и в других районах. На видео из 17-го микрорайона, присланном в редакцию «Зеленоград.ру», трактор «подчищает» дорожку экскаваторным ковшом.

Кто придумал и разрешил такие «инновационные» способы уборки, неизвестно. Кто будет отвечать за испорченный асфальт, тоже. Это не первый случай, когда непродуманная заранее и эксплуатация со стороны дорожных служб приводит к порче покрытия и необходимости тратить миллионы рублей для исправления ситуации.

Например, так произошло на Центральной площади: в 2014 году там положили плитку, которая спустя два года начала разваливаться. Оказалось, что плитка не была рассчитана на обработку дорожными реагентами. Комментируя ту ситуацию, префект Анатолий Смирнов объяснял «Зеленоград.ру» проблему общим падением профессионализма: не нашлось «технически образованного и с опытом специалиста», который бы сказал, что так делать нельзя.

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Метки:
микрорайон 4, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), уборка улиц и дворов, снег
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