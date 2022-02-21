Кто придумал и разрешил такие «инновационные» способы уборки, неизвестно. Кто будет отвечать за испорченный асфальт, тоже. Это не первый случай, когда непродуманная заранее и эксплуатация со стороны дорожных служб приводит к порче покрытия и необходимости тратить миллионы рублей для исправления ситуации.

Например, так произошло на Центральной площади: в 2014 году там положили плитку, которая спустя два года начала разваливаться. Оказалось, что плитка не была рассчитана на обработку дорожными реагентами. Комментируя ту ситуацию, префект Анатолий Смирнов объяснял «Зеленоград.ру» проблему общим падением профессионализма: не нашлось «технически образованного и с опытом специалиста», который бы сказал, что так делать нельзя.