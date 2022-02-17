Трактор по ошибке срезал кусты у дорожки в парке Победы 17.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Трактор чистил снег в парке Победы, промахнулся мимо пешеходной дорожки и срезал кусты, растущие вдоль неё. Фотографию последствий неаккуратной уборки снега прислала в редакцию читательница «Зеленоград.ру».

В чем причина этой ошибки, неизвестно. Скорее всего из-за обильных снегопадов кусты были полностью скрыты толстым слоем снега и тракторист не смог определить край дорожки. Может быть используют слишком большой трактор для этой дорожки. А возможно, из-за нерегулярной очистки край дорожки совсем слился с газоном. Не исключена и просто ошибка.

Какова бы ни была причина, суть проблемы — отсутствие «защиты от дурака». Эксплуатация не продумана заранее и коммунальщики учатся на собственных ошибках, хотя простые технологии существуют — например, вешки, которые устанавливают на загородных дорогах, чтобы край дороги был виден при любом уровне снега. Возможно, в следующем году так и сделают и эту проблему решат, но потом возникнет ещё что-нибудь непредусмотренное ещё на этапе проектирования.

Это уже не первый случай, когда одни запроектировали парк, а другим приходится его обслуживать. Например, в прошлом году уборочная техника испортила беговую дорожку из резиновой крошки.

Читайте также
Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парк победы, уборка улиц и дворов, снег
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Девять необычных товаров зеленоградского «Авито»: огурцы за сто миллионов, шкатулка-тыква, карта Средиземья, винтажные фото и ежик Жизнь
Водителей штрафуют по любительским видеозаписям нарушений в интернете: за езду по пешеходной дорожке в парке Победы и по встречке в Крюково Новости
Трактор по ошибке срезал кусты у дорожки в парке Победы Новости
В митинге по поводу строительства детской больницы окончательно отказали. Организаторы готовят одиночные пикеты и письма Новости
Полиция задержала мужчину, который приставал к ребенку в лифте Новости
Следим за реконструкцией станции Крюково: когда построят новые платформы, надземный переход с лифтами, откроют ли два подземных перехода, будет ли выход на эстакаду, и когда всё это закончится Истории
Грабитель отобрал телефон у прохожего. Но тот быстро добежал до полиции и грабителя задержали по камерам Новости
Двести вакансий откроется в промзоне «Алабушево» на производстве медицинских тестов. Набор персонала уже идёт Хайтек
Выставка «Нити истории» — до 10 июля в Музее Зеленограда Афиша
Пропал житель Солнечногорска Александр Хрущёв. Помогите найти Новости
Лекция «История советского кино» и просмотр фильма — 19 февраля в библиотеке в корпусе 232 Афиша
Навес на мусорной площадке погнулся под снегом Истории
Магазин косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» открылся в корпусе 900 Вот что там внутри Истории
Помещения для консьержа: в каких домах они сделаны нелегально и как убрать пустующие Ответы
Молодые ученые Зеленограда получили премию мэрии. Их разработку используют в чипах для общественного транспорта Хайтек
Стало известно расписание школьных каникул на 2022/2023 учебный год. К системе 5/1 пока не вернулись Новости
Число заболевших ковидом за сутки выросло в два раза. Это объяснили новой системой учета Новости
Снег с крыши разбил стекло в машине, которая стояла на тротуаре Истории
«Микрон» попытался через суд зачистить российское правовое поле от схожих со своими торговых знаков на рынке электроники Хайтек
«Маленькая кучка недовольных». Чиновники и организаторы «Лыжни России» о недовольстве спортсменов песком на подъездной дороге Истории
Вижу, что деревья сажают зимой — это вообще нормально? Ответы
Снег и лед продолжает крушить припаркованные возле домов автомобили. Пешеходы тоже в зоне риска Новости
Как должны убирать детские площадки зимой. Что не так в правилах для дворников и что с этим делать Ответы
Экспресс-анализатор сливочного масла разработали во ВНИИФТРИ. Он ищет примесь растительных жиров Хайтек
© 1997–2022 Зеленоград.ру