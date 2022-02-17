В чем причина этой ошибки, неизвестно. Скорее всего из-за обильных снегопадов кусты были полностью скрыты толстым слоем снега и тракторист не смог определить край дорожки. Может быть используют слишком большой трактор для этой дорожки. А возможно, из-за нерегулярной очистки край дорожки совсем слился с газоном. Не исключена и просто ошибка.

Какова бы ни была причина, суть проблемы — отсутствие «защиты от дурака». Эксплуатация не продумана заранее и коммунальщики учатся на собственных ошибках, хотя простые технологии существуют — например, вешки, которые устанавливают на загородных дорогах, чтобы край дороги был виден при любом уровне снега. Возможно, в следующем году так и сделают и эту проблему решат, но потом возникнет ещё что-нибудь непредусмотренное ещё на этапе проектирования.

Это уже не первый случай, когда одни запроектировали парк, а другим приходится его обслуживать. Например, в прошлом году уборочная техника испортила беговую дорожку из резиновой крошки.