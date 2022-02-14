График каникул на 2022/2023 учебный год опубликовала школа 1557, отметив, что он предварительный, но будет единым для всех зеленоградских школ.

Всего будет четыре каникулярных периода:

29 октября — 6 ноября

31 декабря — 8 января

18 — 26 февраля

8 — 16 апреля

В начальной школе учебный год закончится 24 мая, у 5-11 классов — 17 мая.

Это расписание повторяет график текущего учебного года. Ранее школы отказались от системы 5/1 (пять недель учебы — одна неделя каникулы), чтобы наверстать часы, необходимые для выполнения государственного стандарта, для будущих 4-х и 9-х классов. Возможно, в этот раз причина та же: в 2021 году продлевали осенние и зимние каникулы.

Похожая ситуация была и осенью позапрошлого года, когда из-за удлиненных октябрьских каникул отменили ноябрьские. Об этом родителям сообщали в чатах, а не официально на сайтах школ. Тогда время отмененных каникул назвали режимом свободного посещения: новые темы не изучались, ученики повторяли пройденное без домашних заданий.