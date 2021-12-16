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Зимние каникулы в школах могут продлить из-за коронавируса. Они начнутся 27 декабря 16.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Департамент образования рекомендовал московским школам уйти на новогодние каникулы раньше — уже с 27 декабря по 9 января, сообщил «Интерфакс». Следовать этой рекомендации или нет — каждая школа будет решать самостоятельно. Решать будут управляющие советы школ, но, как показывает практика, они всегда следуют рекомендациям департамента.

Для начальных классов с 27 по 30 декабря в школах организуют дежурные группы.

Детские сады и колледжи продолжат работать в штатном режиме.

Эта мера должна снизить заболеваемость коронавирусом в городе. В последний раз школьные каникулы продлевали в конце октября. В результате с середины ноября количество классов на карантине уменьшилось в разы, по сравнению с октябрём, напомнили в департаменте.

Однако есть и обратная сторона — из-за продления каникул школьники не успевают пройти обязательную программу. Поэтому зеленоградские школы с модульным графиком каникул (пять недель учёбы/неделя каникул) отказались от каникул в октябре.

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Метки:
коронавирус, школы, каникулы
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