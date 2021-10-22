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Школы решили уйти на каникулы уже с 25 октября 22.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Некоторые зеленоградские школы принимают решения уйти на каникулы уже с понедельника 25 октября, а не с 28-го, как планировалось раньше.

Это позволяет им делать приказ департамента образования. «При необходимости, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, образовательные организации по согласованию с управляющим советов вправе установить каникулы с 25 октября», сказано в приказе.

Формально каждая школа принимает решение самостоятельно, но практика показывает, что это разнобоя в таких вопросах в Зеленограде нет. О каникулах с 25-го октября уже объявили школы 1557, 853, 854, 719, 1151, 609, 1912 — это только те, о которых нам известно. Уточняйте у своих классных руководителей.

Согласно указу мэра, на время каникул в детских садах должны работать дежурные группы. А всё остальное будет закрыто: с 28-го октября по 7 ноября приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.

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Метки:
коронавирус, школы, каникулы
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