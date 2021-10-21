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Локдаун с 28 октября по 7 ноября объявлен в Москве. Часть ограничений сохранится и потом 21.10.2021 ZELENOGRAD.RU

С 28 по 7 ноября в Москве останавливают работу всех предприятий и организаций за исключением тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других. Часть ограничений продлится и после 7-го ноября. Указ об этом подписал мэр Собянин. Причина — резкий рост заболеваемости ковидом. Вот какие ограничения нас ждут:

  • Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается
  • Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Предоставление государственных услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме
  • В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для дошкольников будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме
  • Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме
  • Театры и музеи могут продолжать работу при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок
  • Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве

Схожие ограничения вводятся и в Московской области.

С 8 ноября сохранятся следующие ограничения:

  • В связи с введением домашнего режима с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Блокировка транспортных карт не коснется граждан, переболевших ковидом в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка будет проводиться сразу после вакцинации уже первым компонентом
  • Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений
  • С 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные меры

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Метки:
коронавирус
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