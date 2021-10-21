С 28 по 7 ноября в Москве останавливают работу всех предприятий и организаций за исключением тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других. Часть ограничений продлится и после 7-го ноября. Указ об этом подписал мэр Собянин. Причина — резкий рост заболеваемости ковидом. Вот какие ограничения нас ждут:

Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается

Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Предоставление государственных услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме

В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для дошкольников будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме

Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме

Театры и музеи могут продолжать работу при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок

Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве

Схожие ограничения вводятся и в Московской области.

С 8 ноября сохранятся следующие ограничения: