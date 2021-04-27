В некоторых школах отменили октябрьские каникулы. Иначе не успеть пройти минимальную программу 27.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские школы с модульным графиком каникул в следующем учебном году, похоже, откажутся от каникул в октябре. Это может быть связано с тем, что начальная и средняя школа не успевают отучиться необходимое количество часов.

Как минимум три зеленоградские школы — 853, 1353 и 1557 — уже опубликовали календарные учебные графики на 2021/22 учебный год. По нему получается, что первое полугодие они учатся по системе «четвертей», то есть с каникулами только в ноябре (а раньше ещё были в октябре), а во втором полугодии, как и раньше, по «модульной» системе 5/1. Такой график назвали «гибридным». Каникулы у них будут в следующие дни:

  • 1 — 7 ноября 2021
  • 31 декабря 2021 — 9 января 2022
  • 21 — 27 февраля 2022
  • 11 — 17 апреля 2022

В остальных школах с модульной системой расписание каникул пока что не опубликовано. Но скорее всего он будет аналогичным — этот график разработан межрайонным советом директоров на основании рекомендаций департамента образования.

Директор одной из школ нашего города сообщил «Зеленоград.ру», что учебный график изменен для выполнения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): похоже, в 2020/21 году школам не хватило часов, чтобы выполнить образовательный стандарт, поэтому их решили компенсировать в счет каникул в новом учебном году.

«ФГОСы определяют нормы часов на уровень образования. Например, ФГОСы на уровень начального образования 1-4 классов надо выработать 2904 часа — это минимум за четыре года. Количество часов, выработанное в году разное, зависит от праздников, каникул, нерабочих дней и т. д. В 2021/22 учебном году возникли вопросы с часами для будущих 4-х и 9-х классов — тех, кто оканчивает ступень. Решили убрать каникулы в октябре», сказал директор.

Есть и другая версия. На сайте одной школы в районе Зябликово сказано, что это вызвано введением новых санитарных правил, но каких именно, не уточняется.

В двух школах Восточного и Новомосковского округа родителям предлагают проголосовать, чтобы выбрать гибридный или традиционный формат каникул. Редакции «Зеленоград.ру» неизвестно о проведении таких опросов в зеленоградских школах. Мы также не слышали, чтобы информация о новом графике каникул доводилась до родителей через классных руководителей (если это не так, напишите нам).

Похожая ситуация была осенью прошлого года, когда из-за удлиненных октябрьских каникул отменили ноябрьские. Об этом родителям сообщали в чатах, а не официально на сайтах школ. Без четкой информации от школ или департамента образования родители строят планы на каникулы, которые снова придется менять. Осенью время отмененных каникул назвали режимом свободного посещения: новые темы не изучались, ученики повторяли пройденное без домашних заданий.

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Что важней?
Пройти программу
Отдохнуть в каникулы
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Метки:
школа, каникулы, управляющий совет школы
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