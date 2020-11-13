В нескольких школах Зеленограда управляющие советы приняли решение снизить нагрузку на учащихся на время, когда должны были пройти ноябрьские каникулы, — с 16 по 22 ноября. Это сделано для исключения перенапряжения — в ином случае дети будут учиться 11 недель подряд.

В школах 1557 и 1353 решено на это время ввести режим свободного посещения: новые темы в эту неделю изучать не будут, учеников займут повторением пройденного без домашних заданий. В школе 1528 родителям объявили, что не будут задавать домашнее задание, если ребенок присутствует на всех уроках.

Сейчас официально об этом объявлено только на сайте школы 1353: «Понимаем, что, возможно, вы уже спланировали эти каникулы. Если возникнет ситуация, когда нужно уехать в указанный период, то мы не препятствуем, идем навстречу семье». О решении сделать на время каникул свободное посещение учителя в школе 1557 сообщили в родительских чатах.

На вопрос редакции, является ли это решение их рекомендацией, в департаменте образования ответили, что школы автономны и сами принимают решение по осуществлению образовательной деятельности. В ведомстве подтвердили, что несколько образовательных учреждений скорректировали свой календарно-тематический план работы и решили не изучать новые темы с 16 по 22 ноября. Сколько школ приняло такое решение, не уточняется. Если семье нужно будет уехать в этот период, нужно только предупредить школу.

Ранее «Зеленоград.ру» сообщал, что из-за отмены ноябрьских каникул в одной из местных школ прямо посоветовали родителям «воспользоваться правом на отсутствие ребенка по заявлению родителя сроком на пять дней», то есть прогулять пять дней учебы. Как потом навёрстывать отставание по программе, не уточнялось: возможно, уже тогда были планы не давать новый материал.

Насколько распространенным среди школ Москвы стало это решение, неизвестно. Например, аналогичное сообщение опубликовано на сайте школы в Восточном административном округе: «мы рекомендовали на неделе с 16 по 22 ноября не проводить изучение новых тем, а сконцентрироваться на повторении, обобщении и закреплении пройденного ранее материала». Родителям, у которых были другие планы на эти каникулы, предложили просто предупредить классного руководителя об отсутствии по семейным обстоятельствам.