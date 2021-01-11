Резкие изменения в работе школ во время эпидемии заставили часть родителей задуматься над тем, как школа принимает решения по вопросам об учебе и жизни школы. Оказалось, что администрация школы зачастую ссылается на решения управляющего совета. При этом во многих школах деятельность этого важнейшего представительного органа непрозрачна, а в некоторых советах — аномально высокий процент членов с явным конфликтом интересов. «Зеленоград.ру» начинает исследовать деятельность управляющих советов наших школ. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
Смысл управляющего совета — представлять интересы всех участников образовательного процесса: от директора и педагогов до учеников и родителей. Однако в нескольких зеленоградских школах среди представителей родителей оказалось очень много учителей, работающих в этой же школе — до 80 процентов. Да, их дети учатся в той же школе, где они работают и формального нарушения здесь нет. Но трудно объяснить случайностью, когда из сотен родителей в управляющем совете оказывается так много родителей-учителей.
Плохо это тем, что учителя формально зависимы от администрации школы и поэтому не могут полноценно отстаивать интересы других родителей. А ещё хуже то, что об этом конфликте интересов не заявляется публично. Директора ожидаемо не видят в этом проблемы, а председатели управляющих советов говорят, что главное не место работы, а желание взять на себя дополнительную общественную нагрузку. Правда, в процессе работы над этой темой выяснилось, что избранные представители родителей в управляющих советах зачастую недоступны для своего «электората».
В управляющие советы (УС) школ входят родители, ученики, педагоги, представители администрации школы, директор. Могут быть привлечены выпускники школы и «авторитетные представители местного сообщества». Решения совета по вопросам своей компетенции являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
В 2014 году при участии департамента образования были разработаны базовые принципы деятельности управляющих советов образовательных организаций Москвы. Согласно этим принципам, управляющий совет может повлиять на много важных аспектов жизни школы:
- согласование образовательной программы школы, программы ее развития
- внесение изменений в устав, правила внутреннего распорядка, штатного расписания, разработка и утверждение локальных актов школы
- установление продолжительности учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий, сроки продолжительность каникул, введение и отмена единой формы для учеников
- согласование дефектных ведомостей, проектов благоустройства
- рассмотрение жалоб и заявлений учеников и родителей
- согласование плана финансово-хозяйственной деятельности школы, заслушивание отчета руководителя школы по итогам учебного и финансового года
Это базовый перечень вопросов, входящих в компетенцию совета. Точный список вопросов представлен в уставе совета на сайте каждой школы.
Опираясь на открытые источники, «Зеленоград.ру» обнаружил среди представителей «родительской общественности» управляющих советов школ десять человек, которые одновременно работают в школе. Эта проблема есть в шести из 15 зеленоградских школ:
- 853 — четыре человека (80%)
- 1151 — два человека (50%)
- 1912 — один человек (25%)
- 618 — один человек (20%)
- 1912 — один человек (16%)
- 842 — один человек (14%)
Не везде это именно учителя. Среди них есть воспитатели, завхоз, документовед, библиотекарь, психолог.
В нескольких зеленоградских школах этот запрет прописан отдельно: не могут быть избраны в управляющий совет от родительской общественности работники школы, чьи дети учатся в этой же школе. Они могут войти в совет только как представители школы. Этот пункт есть в уставах школ 1150, 718, 842, 1353 и 2045. Возможно, в школе 842 этот пункт прямо нарушен.
Кроме того, в упомянутых выше «базовых принципах» работы советов сказано, что если представитель родителей «имеет личную заинтересованность в том или ином решении любого из обсуждаемых на совете вопросов, он должен объявить об этом, не участвовать в обсуждении либо покинуть заседание». Было ли хоть одно заседание совета, где родитель-учитель объявлял о конфликте интересов, неизвестно — информация о прошедших заседаниях на сайтах школ практически не представлена.
Вопросы этики сложно регулировать правилами, поэтому мы попытались поговорить об этом напрямую с родителями, директорами и председателями управляющих советов.
Связаться с кем-либо из родителей-членов управляющих советов не удалось: школы отказались сообщить редакции их контакты, ссылаясь на то, что родители не давали на это согласия. Некоторые председатели сообщили, что передали вопросы редакции напрямую родителям, отклика от них не последовало. Адреса электронной почты родителей опубликованы только у школы 609, все они расположены на домене school609.ru (принадлежит частному лицу), ответа от них на момент публикации не поступило. Учителя-родители также не ответили на письма редакции.
Эта ситуация для представительного органа — нонсенс. Получается, что после избрания представители родительской общественности становятся недоступны для прямой связи с этой самой общественностью. Как же они могут представлять её? При всех вопросах к работе избранных депутатов в муниципальных собраниях, в городской и государственной думах, доступ к ним налажен достаточно хорошо. Есть возможность связаться через интернет, по телефону, есть время для личного приема по записи. Возможность в случае нужды обратиться к своему представителю — важнейшая функция любого представительного органа, каким, без сомнения, задумывались управляющие советы.
Во всех школах, директора которых ответили на вопросы редакции, не видят препятствий для того, чтобы педагог (который подчиняется им), одновременно выступал от имени родителей. Некоторые отдельно отмечали, что у них таких родителей нет, но даже если бы были, говорить о конфликте интересов не приходится.
«Выборы в управляющий совет являются открытой процедурой, на их результат администрация школы влиять не может, поэтому проблем этического характера или конфликта интересов быть не могло и не может», — сообщили в школе 1151.
В школе 609 и 842 считают такое совмещение плюсом, потому что мнение таких членов об организации образовательного процесса даёт больше возможностей для объективной оценки работы школы.
В школе 854 отметили, что устав школы не предусматривает таких требований к выбираемым родителям: «Главное, чтобы люди пользовались доверием среди родителей, которые их выбирают в управляющий совет для представительства своих интересов. В нашем управляющем совете представители родительской общественности не являются работниками школы».
В школах 853, 1194, 1912, 618 и 1150 считают, что ограничивать права педагогов-родителей, которые хотят попасть в управляющий совет, неправомерно, и никакого конфликта интересов здесь нет. «Место работы членов УС не влияет на его деятельность и не создает конфликта интересов», — отметили в школе 1150. В школе 1352 заявили, что даже если в УС входят работники системы образования, на деятельность совета это не влияет.
В школе 1194 добавили, что во время выборов в управляющий совет все могли видеть место работы кандидатов на сайте учреждения. Однако это не так — на странице о выборах совета на сайте школы в информации о кандидатах нет сведений об их месте работа.
На вопросы «Зеленоград.ру» на момент публикации ответили только шесть председателей управляющих советов. Остальные не ответили на письма, в школе 618 по телефону заявили, что поговорить напрямую с председателем нельзя (только через директора), до председателя совета школы 1557 дозвониться не удалось. Председатель управляющих советов школ 853, 1151 и 719 (это один человек) отказался отвечать, посчитав вопросы редакции глупыми.
Екатерина Лобанова, возглавляющая совет в школе 854, сообщила, что у них нет требований к должностям, которые должны занимать представители родительской общественности в совете: «Важнейшую роль играет личная инициативность и глубокая включенность в жизнь школы, неравнодушие к делам школы и, конечно же, [нужно] чтобы эти люди пользовались доверием среди родителей. Каждый из родителей представляет в совете не свои интересы, а интересы всей родительской общественности от дошкольников до старшеклассников».
Такого же мнения придерживается председатель совета школы 1150 Светлана Лебедева. По ее мнению, родители-учителя ничем не отличаются от родителей-сотрудников коммерческих компаний: «Их первостепенная задача, как и других членов совета, защищать учеников. При избрании на место работы смотрят, но это не является камнем преткновения».
Председатель совета школы 1353 Алексей Титов сказал «Зеленоград.ру», что главное — то, какие результаты показывает совет, и запрещать кому-либо вступать в него он считает лишним. «Работу общественного органа оцениваются по делам. На заседаниях совета и в текущей работе у нас нет „закрытых“ тем, дискуссии, споры, голосование по отдельным вопросам и, в результате, достижение компромисса и взвешенного, согласованного решения — это нормальные, рабочие моменты работы нашего совета».
По его мнению, лучшим доказательством эффективности руководства школы, педагогического коллектива и деятельности совета являются «успехи и достижения учеников, репутация и популярность школы, статистика по участникам и победителям олимпиад, конкурсов, тестов». Если среди родительской общественности при этом будет педагог школы или другой образовательной организации, это не проблема: главное, считает Титов, это личное желание и возможность участвовать в работе совета, так как это в любом случае является дополнительной нагрузкой для родителя. И если возможность справляться с этой нагрузкой есть именно у педагога, то это не должно быть поводом к запрету.
«К тому же, функция УС — не 100-процентный контроль, все-таки школа больше управляется со стороны государства, а не со стороны УС», — добавил он.
Председатель управляющего совета школы 842, депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов отметил, что среди родителей не так много активистов, которые действительно работают в совете, а не просто числятся там. «Например, у нас в школе многодетная мама заведует комиссией по питанию, и она каждый день проверяет на кухне качество питания, и за пять лет у нас не было ни одного нарекания по качеству питания. А многие родители, получая статус члены совета, не работают в нем», — рассказал он.
По его мнению, учитель, ребенок которого учится в этой же школе, в школе, имеет право войти в управляющий совет и как родитель, и как педагог. А если кто-то боится возможного перевеса в сторону мнения администрации школы, выход только один: родители должны проявлять свою активную гражданскую позицию. «Надо поднимать уровень сознательности родителей. Чем выше будет этот уровень, тем больше родителей будет идти в управляющий совет и там работать. В предвыборную кампанию они должны проявить свою гражданскую позицию, сказать: „Вот нас десять человек, мы хотим войти в совет“. И эту позицию тянуть и на выборах в совет, и на собраниях. Тогда преобладания над голосами родителей у других членов совета [подведомственных руководству школы] не будет», — считает Титов.
Возможно, этическая проблема с конфликтом интересов — самая мелкая в работе школьных управляющих советов. Гораздо важней, что этот хорошо задуманный орган зачастую становится инструментом администрации для формального принятия нужных решений.
Работая над этой темой, мы увидели, что деятельность многих управляющих советов фактически не публична, процедура выборов не гласна, а «родительская общественность» зачастую даже не знает о том, что у неё есть представители, способные серьезно влиять на работу школы. Об этом в наших следующих публикациях.
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