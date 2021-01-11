Председатели считают, что главное — результат

На вопросы «Зеленоград.ру» на момент публикации ответили только шесть председателей управляющих советов. Остальные не ответили на письма, в школе 618 по телефону заявили, что поговорить напрямую с председателем нельзя (только через директора), до председателя совета школы 1557 дозвониться не удалось. Председатель управляющих советов школ 853, 1151 и 719 (это один человек) отказался отвечать, посчитав вопросы редакции глупыми.

Екатерина Лобанова, возглавляющая совет в школе 854, сообщила, что у них нет требований к должностям, которые должны занимать представители родительской общественности в совете: «Важнейшую роль играет личная инициативность и глубокая включенность в жизнь школы, неравнодушие к делам школы и, конечно же, [нужно] чтобы эти люди пользовались доверием среди родителей. Каждый из родителей представляет в совете не свои интересы, а интересы всей родительской общественности от дошкольников до старшеклассников».

Такого же мнения придерживается председатель совета школы 1150 Светлана Лебедева. По ее мнению, родители-учителя ничем не отличаются от родителей-сотрудников коммерческих компаний: «Их первостепенная задача, как и других членов совета, защищать учеников. При избрании на место работы смотрят, но это не является камнем преткновения».

Председатель совета школы 1353 Алексей Титов сказал «Зеленоград.ру», что главное — то, какие результаты показывает совет, и запрещать кому-либо вступать в него он считает лишним. «Работу общественного органа оцениваются по делам. На заседаниях совета и в текущей работе у нас нет „закрытых“ тем, дискуссии, споры, голосование по отдельным вопросам и, в результате, достижение компромисса и взвешенного, согласованного решения — это нормальные, рабочие моменты работы нашего совета».

По его мнению, лучшим доказательством эффективности руководства школы, педагогического коллектива и деятельности совета являются «успехи и достижения учеников, репутация и популярность школы, статистика по участникам и победителям олимпиад, конкурсов, тестов». Если среди родительской общественности при этом будет педагог школы или другой образовательной организации, это не проблема: главное, считает Титов, это личное желание и возможность участвовать в работе совета, так как это в любом случае является дополнительной нагрузкой для родителя. И если возможность справляться с этой нагрузкой есть именно у педагога, то это не должно быть поводом к запрету.

«К тому же, функция УС — не 100-процентный контроль, все-таки школа больше управляется со стороны государства, а не со стороны УС», — добавил он.

Председатель управляющего совета школы 842, депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов отметил, что среди родителей не так много активистов, которые действительно работают в совете, а не просто числятся там. «Например, у нас в школе многодетная мама заведует комиссией по питанию, и она каждый день проверяет на кухне качество питания, и за пять лет у нас не было ни одного нарекания по качеству питания. А многие родители, получая статус члены совета, не работают в нем», — рассказал он.

По его мнению, учитель, ребенок которого учится в этой же школе, в школе, имеет право войти в управляющий совет и как родитель, и как педагог. А если кто-то боится возможного перевеса в сторону мнения администрации школы, выход только один: родители должны проявлять свою активную гражданскую позицию. «Надо поднимать уровень сознательности родителей. Чем выше будет этот уровень, тем больше родителей будет идти в управляющий совет и там работать. В предвыборную кампанию они должны проявить свою гражданскую позицию, сказать: „Вот нас десять человек, мы хотим войти в совет“. И эту позицию тянуть и на выборах в совет, и на собраниях. Тогда преобладания над голосами родителей у других членов совета [подведомственных руководству школы] не будет», — считает Титов.