Рост заболеваемости коронавирусом в Москве продлится еще как минимум две недели, сказал мэр Собянин. Растет и заболеваемость другими видами ОРВИ и гриппом. Новый штамм омикрон переносится легче, поэтому относительное число госпитализаций снизилось, но выросла нагрузка на поликлиники, работу которых полностью перестроили.

О новшествах в работе поликлиник рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова:

теперь люди с ОРВИ не только заходят через отдельный вход, но и обслуживаются в пространствах, полностью изолированных от других помещений

на входе в поликлиниках будут выдавать не медицинские маски, а респираторы, которые максимально обеспечивают безопасность и защищают от любых вирусов

теперь на входе в поликлинику будут делать экспресс-тесты на ковид, чтобы в последующем развести потоки пациентов с положительным и отрицательным результатами. Пациенты с разными результатами тестов в поликлинике пересекаться не будут

вне зависимости от результатов экспресс-тестов всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать ПЦР-тесты. Его результат поможет скорректировать лечение в дальнейшем

в зависимости от диагноза — ОРВИ или ковид — и степени тяжести заболевания пациента сразу в поликлинике обеспечат необходимыми медицинскими препаратами: противовирусными, жаропонижающими, антикоагулянтами и, если нужно, антибиотиками

чтобы прием у врача был максимально быстрым и эффективным, ряд диагностических процедур вынесены из кабинета врача непосредственно в зону ожидания. До осмотра врача пациенту измерят температуру и давление, проведут пульсоксиметрию. В этих же пространствах можно будет по решению врача сдать кровь, ЭКГ и провести исследование на грипп

поликлиники работают семь дней в неделю и принимают с 8:00 до 20:00. Врачи работают до последнего пациента

пациентов с симптомами ОРВИ теперь принимают в любой поликлинике и вне зависимости от того, московский ли полис или полис другого региона, можно прийти без записи в любую поликлинику или записаться к определённому времени в свою

в поликлиниках усилят кадровый состав первичного звена — дополнительно на работу направляются врачи и средний медицинский персонал из других медучреждений, привлекаются ординаторы и студенты

больничный для больных ОРВИ и ковидом теперь будет закрываться без посещения поликлиники. Врачи просто позвонят, проведут консультацию для оценки состояния пациента и, если все хорошо, закроют больничный и направят его работодателю. Если состояние потребует продолжения лечения, больничный так же автоматически продлится

Ранее сообщалось также, что в поликлиниках ввели запись к дежурным врачам, ожидая, что это уменьшит скопление людей. Правда, непонятно, как это сократит возникновение очередей, если при этом остается возможность обратиться к дежурному врачу и без записи. Число дежурных врачей увеличили с началом новой волны, когда в поликлиниках фактически отменили вызов врача на дом при температуре меньше 38 — таким пациентам надо было идти к дежурным врачам. Получается, теперь в очереди без записи придётся сидеть ещё дольше, а пациенты по записи будут пересекаться с пациентами без записи.

Также Ракова сообщила, что в ближайшие дни будут открыты пункты вакцинации для детей от 12 до 17 лет, которые с приходом нового штамма стали болеть чаще. Вакцинация добровольная по желанию родителей.

За последние сутки в Москве выявлено почти 20 тысяч новых случаев заражения, но доля госпитализаций составила 6%, тогда как неделю назад она была почти 10%. Число людей на ИВЛ даже немного снизилась.