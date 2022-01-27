Медцентр «Томоград» спонсор темы
Поликлиники перешли на дистанционное обслуживание пациентов с симптомами ОРВИ: консультация, больничный, рецепт — всё это теперь доступно без визита в поликлинику 27.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Люди с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Новые правила вступают в силу 28 января и призваны облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам. Фактически, поликлиники не справляются с обработкой резко выросшего числа пациентов. При этом некоторые врачи считают, что ОРВИ вообще не надо специально лечить.

Как это работает

Теперь, если вы почувствовали у себя симптомы ОРВИ, есть три варианта действий:

  • прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику
  • дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого заполните заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. По итогу заявки с вами свяжется врач, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный
  • если вам требуется очная консультация врача и вы не можете посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжёлого течения заболевания — вы можете вызвать врача на дом, позвонив на линию «122»

Такой порядок, согласно указу мэра будет сохраняться до тех пор, пока в течение семи дней будет выявлено более 60 тысяч новых заболевших.

Поликлиники не справляются, не лечат и распространяют инфекцию

Мэрия полностью перестроила работу поликлиник на обслуживание пациентов с ОРВИ, но нововведения не поспевают за ростом числа заболевших.

Служба 112 не приняла у нашей читательницы вызов на дом, несмотря на температуру выше 38 градусов. «Даже с 39 говорят сбить и идти в поликлинику», рассказала она, хотя ранее объявляли, что это коснётся тех, у кого температура меньше 38. Она отметила, что больничный ей не нужен, а нужно лечение. В итоге, по её словам, она провела в поликлинике несколько часов, а врач даже не провёл нормальный осмотр.

Об организации фильтра по результатам экспресс-теста рассказал другой читатель. Он пришёл с ребенком в детскую поликлинику к дежурному врачу. Там было человек десять детей и столько же родителей. «Записываешься ты онлайн, или нет — всё равно ты сидишь в очереди к администратору, который запишет вас в большую тетрадь, и вызовет на экспресс-тест — не по времени электронной записи, а по очереди в тетрадке». Итого ему предлагалось просидеть больше часа, среди потенциально заразившихся (потом выяснилось, что тест показывает положительный результат через одного).

Читайте также
Работа поликлиник полностью перестроена под больных ОРВИ. Вот что там изменилось
Нужно ли вообще лечить ОРВИ?

Проблема «лечения ОРВИ» на нынешнем этапе не имеет отношения к медицине, считает известный врач Антон Родионов. Так как, по его мнению, новый штамм коронавируса омикрон по клинической картине приближается к ОРВИ, значит в большинстве случаев надо лишь сидеть дома и «неделю страдать о несчастной судьбе», стараясь ни с кем не контактировать.

Меньше всего в этой ситуации Родионов призывает контактировать с медициной, в том числе, чтобы избежать избыточных назначений лекарств с риском побочных действий: «в наказание за вызов врача с целью „меня только послушать“ вы бесплатно получите фавипиравир с риском токсического гепатита, антибиотик с лучами поноса и антикоагулянт, который вообще-то у некоторых вызывает кровотечения».

Для этого нужно было только урегулировать вопросы с больничными, считает Родионов. И вот теперь мэрия разрешила открывать и закрывать больничные для пациентов с ОРВИ без визита в поликлинику.

Нужно ли посещать врача, чтобы лечить ОРВИ?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 24 человека
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, поликлиника, орви
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Мы живём в постоянном ремонте и сырости — на стенах плесень и грибы». История квартиры, где после капремонта регулярно прорывает стояк с горячей водой Истории
Проезд в электричках в Тверь и Тверскую область подорожает с 1 февраля Новости
Поликлиники перешли на дистанционное обслуживание пациентов с симптомами ОРВИ: консультация, больничный, рецепт — всё это теперь доступно без визита в поликлинику Истории
Комплекс по переработке отходов «Нева» рядом с Зеленоградом введен в эксплуатацию. Вот как он будет работать, если всё пойдёт по плану Истории
Производственный комплекс построит в Восточной коммунальной зоне компания «Первый домостроительный комбинат». Что именно будут производить, пока неизвестно Новости
Пополнить «Тройку» теперь можно в автобусах Новости
Работа поликлиник полностью перестроена под больных ОРВИ. Вот что там изменилось Новости
Открытка властям: остановите расползание машин по площади Юности Истории
После крупного пожара ресторан «Раздолье» откроется в начале февраля Новости
Согласован проект новостройки в 19-м микрорайоне на месте старых домов Новости
Для продажи дорогих массажеров пенсионеров заманивают бесплатными продуктовыми наборами. Офис компании, где их обрабатывают, находится в 9-м микрорайоне Истории
Срок карантина после контакта с больными коронавирусом сократили до одной недели. Вот что делать с действующими предписаниями Новости
Ночной полет по зимнему лесопарку между 4 и 12 микрорайонами. Съемка с дрона — смотрите красивое видео Жизнь
Афиша «Ведогонь-театра»: Необыкновенный концерт, Двенадцатая ночь, детские экскурсии и другие события февраля Афиша
Мастер-класс «Нейро-арт» по рисованию с использованием нейросети — 29 января, библиотека в корпусе 607А Афиша
Школьники и учащиеся колледжей теперь могут покупать месячный проездной на электричку с 50-процентной скидкой. По совпадению он стоит 2022 рубля Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Зеркальная плитка — яркая декорация интерьера Реклама
Станции контроля качества воздуха заработали в Андреевке, Поварово, Солнечногорске и Химках. Но они не позволяют полноценно отслеживать опасные выбросы Истории
Мошенники раскладывают по ящикам уведомления о замене предохранителей в электрощитке. Для убедительности подделываются под «Мосэнергосбыт» Истории
Сайт перекупщиков предлагает билеты в ДК «Зеленоград» втридорога. Вот как отличить такой сайт от официального Истории
Концерт «Штраус-Гала» Московского государственного симфонического оркестра — 13 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
Покупателя в супермаркете жестко задержали за отсутствие маски. Разыскиваются очевидцы Истории
Идти по чистым дорожкам с раннего утра или подольше поспать в тишине: вот что диктуют правила и закон, а что выбираете вы? Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру