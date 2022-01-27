Поликлиники не справляются, не лечат и распространяют инфекцию

Мэрия полностью перестроила работу поликлиник на обслуживание пациентов с ОРВИ, но нововведения не поспевают за ростом числа заболевших.

Служба 112 не приняла у нашей читательницы вызов на дом, несмотря на температуру выше 38 градусов. «Даже с 39 говорят сбить и идти в поликлинику», рассказала она, хотя ранее объявляли, что это коснётся тех, у кого температура меньше 38. Она отметила, что больничный ей не нужен, а нужно лечение. В итоге, по её словам, она провела в поликлинике несколько часов, а врач даже не провёл нормальный осмотр.

Об организации фильтра по результатам экспресс-теста рассказал другой читатель. Он пришёл с ребенком в детскую поликлинику к дежурному врачу. Там было человек десять детей и столько же родителей. «Записываешься ты онлайн, или нет — всё равно ты сидишь в очереди к администратору, который запишет вас в большую тетрадь, и вызовет на экспресс-тест — не по времени электронной записи, а по очереди в тетрадке». Итого ему предлагалось просидеть больше часа, среди потенциально заразившихся (потом выяснилось, что тест показывает положительный результат через одного).