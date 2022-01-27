Люди с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Новые правила вступают в силу 28 января и призваны облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам. Фактически, поликлиники не справляются с обработкой резко выросшего числа пациентов. При этом некоторые врачи считают, что ОРВИ вообще не надо специально лечить.
Теперь, если вы почувствовали у себя симптомы ОРВИ, есть три варианта действий:
- прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику
- дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого заполните заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. По итогу заявки с вами свяжется врач, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный
- если вам требуется очная консультация врача и вы не можете посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжёлого течения заболевания — вы можете вызвать врача на дом, позвонив на линию «122»
Такой порядок, согласно указу мэра будет сохраняться до тех пор, пока в течение семи дней будет выявлено более 60 тысяч новых заболевших.
Мэрия полностью перестроила работу поликлиник на обслуживание пациентов с ОРВИ, но нововведения не поспевают за ростом числа заболевших.
Служба 112 не приняла у нашей читательницы вызов на дом, несмотря на температуру выше 38 градусов. «Даже с 39 говорят сбить и идти в поликлинику», рассказала она, хотя ранее объявляли, что это коснётся тех, у кого температура меньше 38. Она отметила, что больничный ей не нужен, а нужно лечение. В итоге, по её словам, она провела в поликлинике несколько часов, а врач даже не провёл нормальный осмотр.
Об организации фильтра по результатам экспресс-теста рассказал другой читатель. Он пришёл с ребенком в детскую поликлинику к дежурному врачу. Там было человек десять детей и столько же родителей. «Записываешься ты онлайн, или нет — всё равно ты сидишь в очереди к администратору, который запишет вас в большую тетрадь, и вызовет на экспресс-тест — не по времени электронной записи, а по очереди в тетрадке». Итого ему предлагалось просидеть больше часа, среди потенциально заразившихся (потом выяснилось, что тест показывает положительный результат через одного).
Проблема «лечения ОРВИ» на нынешнем этапе не имеет отношения к медицине, считает известный врач Антон Родионов. Так как, по его мнению, новый штамм коронавируса омикрон по клинической картине приближается к ОРВИ, значит в большинстве случаев надо лишь сидеть дома и «неделю страдать о несчастной судьбе», стараясь ни с кем не контактировать.
Меньше всего в этой ситуации Родионов призывает контактировать с медициной, в том числе, чтобы избежать избыточных назначений лекарств с риском побочных действий: «в наказание за вызов врача с целью „меня только послушать“ вы бесплатно получите фавипиравир с риском токсического гепатита, антибиотик с лучами поноса и антикоагулянт, который вообще-то у некоторых вызывает кровотечения».
Для этого нужно было только урегулировать вопросы с больничными, считает Родионов. И вот теперь мэрия разрешила открывать и закрывать больничные для пациентов с ОРВИ без визита в поликлинику.