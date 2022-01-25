Срок изоляции и медицинского наблюдения за людьми, контактировавшими с больными ковидом, сокращено до семи дней вместо прежних 14. Постановление об этом подписал во вторник 25 января главный санитарный врач России.

Непонятно, смогут ли те, кто получил предписание к самоизоляции на 14 дней накануне принятия постановления, сократить этот срок. На «горячей линии» по коронавирусу рекомендуют обратиться по этому вопросу в то учреждение, которое выдало предписание.

О сокращении срок изоляции по коронавирусу, неделю назад объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это «оптимизацией подходов к карантину и лабораторным исследованием». Голикова добавила, что при необходимости сроки карантина снова могут «скорректировать».

В начале эпидемии Роспотребнадзор объяснял, что 14-дневный карантин соответствует «инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы». Теперь, правда, распространены другие штаммы вируса.