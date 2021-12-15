Срок действия QR-кода для переболевших москвичей увеличивается до года с 20 декабря. До сих пор он выдавался на полгода. А срок действия ПЦР-теста, напротив, сокращен до двух суток. Решение об этом принято на федеральном уровне — мэрия лишь приводит московские правила в соответствие.

Никаких активных действий владельцам QR-кода предпринимать не нужно. Если срок действия выданного ранее на шесть месяцев сертификата истек, новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего, сообщает оперштаб Москвы.

Если сертификат переболевшего еще действителен, то им можно пользоваться до конца срока действия. По истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат — ещё на полгода.

Тем же, кто переболеет после 20 декабря, будет сгенерирован QR-код сразу на год.

Если вы и переболели, и вакцинировались, то будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия будет дольше.

Указ об этих изменениях подписал мэр Сергей Собянин. Этот же указ сокращает срок действия результата ПЦР-теста с 72 до 48 часов — в соответствии с новым требованием Роспотребнадзора.