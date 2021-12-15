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Срок действия QR-кода для переболевших ковидом продлили до года, а срок действия ПЦР-теста сократили на сутки 15.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Срок действия QR-кода для переболевших москвичей увеличивается до года с 20 декабря. До сих пор он выдавался на полгода. А срок действия ПЦР-теста, напротив, сокращен до двух суток. Решение об этом принято на федеральном уровне — мэрия лишь приводит московские правила в соответствие.

Никаких активных действий владельцам QR-кода предпринимать не нужно. Если срок действия выданного ранее на шесть месяцев сертификата истек, новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего, сообщает оперштаб Москвы.

Если сертификат переболевшего еще действителен, то им можно пользоваться до конца срока действия. По истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат — ещё на полгода.

Тем же, кто переболеет после 20 декабря, будет сгенерирован QR-код сразу на год.

Если вы и переболели, и вакцинировались, то будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия будет дольше.

Указ об этих изменениях подписал мэр Сергей Собянин. Этот же указ сокращает срок действия результата ПЦР-теста с 72 до 48 часов — в соответствии с новым требованием Роспотребнадзора.

Переболевшим неофициально собирают выдавать QR-код за наличие антител

С 1 января 2022 года QR-коды будут выдаваться и тем гражданам, у которых есть антитела к вирусу SARS, заявила недавно министр здравоохранения Татьяна Голикова.

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат — да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов, и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год» , — цитирует Голикову агентство Интерфакс.

Также Голикова сообщила, что гражданам, которые не обращались в медицинские организации и не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают и знают, что у них есть антитела, будет предложено сдать тест на антитела с добровольным согласием на передачу данных в базу Минздрава, им будут выдавать справку о перенесенном заболевании, но только на полгода, потому что, по мнению Голиковой, установить, когда переболел гражданин, не сдавший ПЦР-тест и не обращавшийся в медорганизации, нельзя.

Из-за этого резко спрос на тестирование на антитела в коммерческих клиниках может вырасти на 30 процентов, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями». Это произойдет на фоне того, что ресурсы поликлиник ограничены. Например, в Зеленограде записаться в поликлинику на тестирование на антитела невозможно уже несколько месяцев.

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Метки:
коронавирус
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