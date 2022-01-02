Девочка Ева стала первым новорожденным Зеленограда в 2022 году 02.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Первым новорождённым 2022 года в Зеленограде стала девочка по имени Ева. Она появилась на свет 1 января в 1:30.

«Причём быть первой — исключительно её решение», — рассказала главврач горбольницы Ирина Яроцкая.

Дело в том, что её ждали ещё в конце декабря, 30-го мама Ира приехала в перинатальный центр, но Ева «затаилась». Врачи предложили Ирине поехать домой для встречи Нового года, она же решила не рисковать и осталась на праздник под присмотром врачей.

Как чувствовала! Ровно в полночь, практически под бой курантов, отошли воды и начались стремительные роды. «Акушерская бригада действовала оперативно. Всё прошло отлично, и первая новорождённая жительница Зеленограда появилась на свет 1 января в 01:30», — пишет Яроцкая.

Сейчас мама Ирина с дочкой Евой находятся в послеродовом отделении. Чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. У Евы есть старшие брат и сестра, которые вместе с остальными домочадцами ждут её дома.

Всем новорождённым детям, встретившим Новый год в перинатальном центре (им пока ещё необходима медицинская помощь и наблюдение врачей), подарили тёплые уютные новогодние костюмчики, а мамам вручили сувениры на память об особенной праздничной ночи.

Это четвёртая девочка подряд, которая появляется на свет первой в новом году. В 2021-м малышка родилась 1 января в 3:23, в 2020-м — 1 января в 12:45, в 2019-м — 1 января в 00:35.

Обновление. Уже после публикации этой новости Ирина, мама первой новорождённой 2022 года, поблагодарила всех за поздравления и написала нам: «Выражаю огромную благодарность всему медицинскому составу родильного дома больницы имени Кончаловского, которые дежурили в ночь с 31 декабря 2021-го на 1 января 2022 года. Все были крайне внимательны и вежливы. Именно вы дали моей дочери путёвку в жизнь! Дай бог вам сем и вашим семьям здоровья, счастья и всех-всех благ».

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Метки:
дети, новый год, новорожденные, Перинатальный центр (роддом)
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