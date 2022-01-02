Как чувствовала! Ровно в полночь, практически под бой курантов, отошли воды и начались стремительные роды. «Акушерская бригада действовала оперативно. Всё прошло отлично, и первая новорождённая жительница Зеленограда появилась на свет 1 января в 01:30», — пишет Яроцкая.



Сейчас мама Ирина с дочкой Евой находятся в послеродовом отделении. Чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. У Евы есть старшие брат и сестра, которые вместе с остальными домочадцами ждут её дома.

Всем новорождённым детям, встретившим Новый год в перинатальном центре (им пока ещё необходима медицинская помощь и наблюдение врачей), подарили тёплые уютные новогодние костюмчики, а мамам вручили сувениры на память об особенной праздничной ночи.

Это четвёртая девочка подряд, которая появляется на свет первой в новом году. В 2021-м малышка родилась 1 января в 3:23, в 2020-м — 1 января в 12:45, в 2019-м — 1 января в 00:35.



Обновление. Уже после публикации этой новости Ирина, мама первой новорождённой 2022 года, поблагодарила всех за поздравления и написала нам: «Выражаю огромную благодарность всему медицинскому составу родильного дома больницы имени Кончаловского, которые дежурили в ночь с 31 декабря 2021-го на 1 января 2022 года. Все были крайне внимательны и вежливы. Именно вы дали моей дочери путёвку в жизнь! Дай бог вам сем и вашим семьям здоровья, счастья и всех-всех благ».