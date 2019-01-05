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Первый ребенок в новом году родился вскоре после полуночи 05.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Чудесная девочка родилась в зеленоградском роддоме 1 января в 00:35, сообщает горбольница.

Маме с малышкой было не до фотосессии. Зато с удовольствием фотографировались маленькие пациенты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, которым пришлось встречать Новый год в перинатальном центре. Всем малышам подарили нарядные костюмчики, теплые и уютные.

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