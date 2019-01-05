Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского / vk.com/gkb_3zelao
Чудесная девочка родилась в зеленоградском роддоме 1 января в 00:35, сообщает горбольница.
Маме с малышкой было не до фотосессии. Зато с удовольствием фотографировались маленькие пациенты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, которым пришлось встречать Новый год в перинатальном центре. Всем малышам подарили нарядные костюмчики, теплые и уютные.
Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского / vk.com/gkb_3zelao
Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского / vk.com/gkb_3zelao
Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского / vk.com/gkb_3zelao
Как ученые, дайверы и туристы вторую сотню лет ищут дно у Бездонного озера под Солнечногорском Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.