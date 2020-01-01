Первый ребенок в новом году родился вскоре после полуночи
Пресс-служба больницы имени Кончаловского
Первой в новом, 2020-м, году в зеленоградском перинатальном центре родилась девочка. Она появилась на свет 1 января в 12:45. Рост малышки — 50 сантиметров, вес — 3,12 килограмма, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы имени Кончаловского.
«Ей, как и всем деткам, которым пришлось встречать Новый год в центре, мы подарили нарядные костюмчики, в которых им уютно и тепло. Сотрудники постарались сделать всё для того, чтобы маленькие пациенты и их мамочки чувствовали себя максимально комфортно и по-новогоднему», — рассказали в больнице.
В минувшем году зеленоградским первенцем тоже стала девочка. Она родилась 1 января 2019 года в 00:35.
А есть ли среди наших читателей те, у кого ребенок появился в новогодню ночь или 1 января?
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