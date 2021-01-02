Первым новорожденным Зеленограда в 2021 стала девочка Кира 02.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Первым новорожденным в 2021 году в зеленоградском перинатальном центре стала девочка Кира. Она родилась 1 января в 3:23. «Кирочка так спешила сделать мамочке подарок к Новому году, что появилась на свет немного раньше срока. Специалисты нашей детской реанимации уже стабилизировали состояние девочки», — сообщили в больнице им. Кончаловского.

Сейчас мама малышки в послеродовом отделении, навещает ее в реанимационном блоке. Совсем скоро они вместе будут набираться сил в отделении патологии новорожденных и недоношенных деток.

Маленькой Кире, как и всем малышам, которые встречают Новый год в перинатальном центре, подарили праздничные костюмчики.

Это третья девочка подряд, которая появляется на свет первой в новом году. В 2020 году малышка появилась на свет 1 января в 12:45, в 2019 — 1 января в 00:35.

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Метки:
новый год, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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