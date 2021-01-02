Первым новорожденным в 2021 году в зеленоградском перинатальном центре стала девочка Кира. Она родилась 1 января в 3:23. «Кирочка так спешила сделать мамочке подарок к Новому году, что появилась на свет немного раньше срока. Специалисты нашей детской реанимации уже стабилизировали состояние девочки», — сообщили в больнице им. Кончаловского.

Сейчас мама малышки в послеродовом отделении, навещает ее в реанимационном блоке. Совсем скоро они вместе будут набираться сил в отделении патологии новорожденных и недоношенных деток.

Маленькой Кире, как и всем малышам, которые встречают Новый год в перинатальном центре, подарили праздничные костюмчики.