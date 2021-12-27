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Переход у детской поликлиники через улицу Каменка оборудуют островком безопасности и поставят камеру 27.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Регулируемый пешеходный переход на улице Каменка, возле детской поликлиники в корпусе 1513 планируется оборудовать островком безопасности. Также здесь установят камеру, которая будет фиксировать проезд светофора на красный свет.

Такое решение приняла зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. В ноябре на этом переходе напротив детской поликлиники десятилетний мальчик попал под машину. Он с мамой переходил из 15-го микрорайона в 18-й на «зелёный» для пешеходов. Легковой автомобиль «Форд Фокус», в этот момент двигаясь по Каменке в направлении Панфиловского проспекта, проехал на запрещающий сигнал светофора.

Раньше на этой «зебре» не было светофора и пешеходов сбивали довольно регулярно. Недавно светофор поставили, но ДТП не прекратились. Теперь проблему попробуют решит с помощью камеры и островка безопасности. Срок выполнения этих работ — до конца марта 2022 года.

Смысл островка безопасности в том, чтобы чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировался сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водителей, вынуждая их снижать скорость.

Установка островков безопасности в Зеленограде, в порядке эксперимента, началась минувшим летом. В начале августа такие островки устроили на трёх «зебрах» — возле остановки «Улица Юности», на улице Каменка между корпусами 2003 и 1641 и на улице Летчицы Тарасовой напротив корпуса 2033 (между 19 и 20 микрорайонами).

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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, микрорайон 15, островки безопасности
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