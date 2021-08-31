Островок безопасности, сужающий проезжую часть и тем самым повышающий безопасность перехода для пешеходов, сейчаслежит на «зебре» у остановки «Улица Юности» — в порядке эксперимента. Теперь решено сделать их и на остальных трех нерегулируемых переходах на этой улице. Эти островки призваны заменить «лежачих полицейских».
Эксперимент на улице Юности одобрила комиссия по безопасности дорожного движения с формулировкой «в целях успокоения движения и повышения его безопасности «. Конкретные сроки установки островков не уточняются. Проектом занимается компания «СпецДорПроект» по согласованию с департаментом транспорта.
Смысл островков в том, чтобы чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировался сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водителей, вынуждая их снижать скорость, объяснили ранее в Центре организации дорожного движения.
В начале августа такие экспериментальные островки устроили на трёх «зебрах» — возле остановки «Улица Юности», на улице Каменка между корпусами 2003 и 1641 и на улице Летчицы Тарасовой напротив корпуса 2033 (между 19 и 20 микрорайонами).
Больше половины участников опроса «Зеленоград.ру» считают, что для безопасности пешеходов «лежачие полицейские» лучше островков безопасности. «Лежачие полицейские реально снижают скорость до 20 км/ч и ниже вне зависимости от класса транспортного средства и мастерства водителя. А вот островок безопасности на скорость мотоциклиста никак не повлияет, ибо для него ничего не сузится, да и самоуверенные водилы с опытом и без не факт, что будут рассматривать островок как препятствие, перед которым надо снизить скорость, а не объехать его, — пишет Alex Z. — Там, где полос в каждом направлении две и больше, сужение одной из полос заставит водителей чаще перестраиваться и в пределах полосы, и между полосами, что на пешеходном переходе и перед ним очень опасно».