Островки безопасности нового образца установлены на «зебрах» у остановки «Улица Юности», на улице Каменка между корпусами 2003 и 1641 и на улице Летчицы Тарасовой напротив корпуса 2033 (между 19 и 20 микрорайонами). Островки сужают проезжую часть возле перехода, замедляют скорость машин и повышают его безопасность для пешехода. Их делают вместо привычных «лежачих полицейских».
Сначала планировалось сделать такой островок только на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Летчицы Тарасовой возле одноименной автобусной остановки. Теперь они появились сразу в трех местах. Их смысл в том, чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировался сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водитетелей, вынуждая их снижать скоростной режим, объяснили ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
В данном же месте нет ни большого потока машин, ни большого потока пешеходов, ни широкой проезжей. Не понятно вообще, зачем здесь было что-то менять?
Т.е. имеем тот же самый вопрос, что и при установке опасных "белых" секций светофоров: что именно в этом конкретном месте хотели улучшить установкой этого островка? Что здесь было не так?
Похоже, ЦОДД ищет всё новые способы изъятия денег из бюджета, то-бишь из кармана граждан.
Отредактировано: 02-08-2021, 20:08
Так зачем деньги зря тратить?
И ещё: идея заменить функцию лежачих полицейских по снижению скорости потока машин таким островками не выдерживает никакой критики.
Во-первых, лежачие полицейские реально снижают скорость до 20 км/ч и ниже вне зависимости от класса транспортного средства и мастерства водителя. А вот островок безопасности на скорость мотоциклиста никак не повлияет, ибо для него ничего не сузится, да и самоуверенные водилы с опытом и без не факт, что будут рассматривать островок как препятствие, перед которым надо снизить скорость, а не объехать его.
Во-вторых, там, где полос в каждом направлении две и больше, сужение одной из полос заставит водителей чаще перестраиваться и в пределах полосы, и между полосами, что на пешеходном переходе и перед ним очень опасно. Те, кто привык лихачить и не сбавлять скорость перед пешеходным переходом так и будут продолжать делать, но только к скорости добавится ещё и манёвр (да ещё и резкий, если кто-то привык за рулём пялиться в экран мобильника и не сразу этот островок заметит), особенно если соседняя полоса свободна. А вот в случае лежачего полицейского им уже деваться некуда, притормозят.
А общем, похоже, опять бюджет "пилить" собрались...
Каршеринг - это вообще отдельная тема. Там стоимость аренды - поминутная, а потому чем быстрее они едут, тем меньше платят и чтобы заставить их сбросить скорость, нужны жесткие меры, а жестче лежачих полицейских пока ничего не придумали.