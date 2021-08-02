Сначала планировалось сделать такой островок только на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Летчицы Тарасовой возле одноименной автобусной остановки. Теперь они появились сразу в трех местах. Их смысл в том, чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировался сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водитетелей, вынуждая их снижать скоростной режим, объяснили ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).