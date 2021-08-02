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Экспериментальные островки безопасности поставили на трех зеленоградских улицах 02.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Островки безопасности нового образца установлены на «зебрах» у остановки «Улица Юности», на улице Каменка между корпусами 2003 и 1641 и на улице Летчицы Тарасовой напротив корпуса 2033 (между 19 и 20 микрорайонами). Островки сужают проезжую часть возле перехода, замедляют скорость машин и повышают его безопасность для пешехода. Их делают вместо привычных «лежачих полицейских».

Сначала планировалось сделать такой островок только на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Летчицы Тарасовой возле одноименной автобусной остановки. Теперь они появились сразу в трех местах. Их смысл в том, чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировался сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водитетелей, вынуждая их снижать скоростной режим, объяснили ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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Островок безопасности
Лежачего полицейского
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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, улица юности, улица каменка, улица лётчицы тарасовой, островки безопасности
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Обсуждение
Alex Z
Вчера, 17:00
Сегодня утром просто офигел, увидев такой "островок" на улице Юности возле одноименной остановки у корпуса 309. Вот нафига это делать на улице, где ровно одна полоса движения в каждую сторону и островок этот занимает едва ли не четверть всей ширины проезжей части? Всегда и везде островки такие делают там, где проезжая часть настолько широка, что человек, особенно пожилой, может не успеть перейти дорогу за один цикл светофора или, если переход не регулируемый, сложно дождаться момента, когда отсутствует транспортный поток с обоих направлений и дорогу безопасней переходить "по частям".
В данном же месте нет ни большого потока машин, ни большого потока пешеходов, ни широкой проезжей. Не понятно вообще, зачем здесь было что-то менять?

Т.е. имеем тот же самый вопрос, что и при установке опасных "белых" секций светофоров: что именно в этом конкретном месте хотели улучшить установкой этого островка? Что здесь было не так?

Похоже, ЦОДД ищет всё новые способы изъятия денег из бюджета, то-бишь из кармана граждан.

Отредактировано: 02-08-2021, 20:08
Алекс Алексеев
Вчера, 17:00
Где вариант "светофор"?
Алекс Алексеев
Вчера, 17:26
По моему скромному мнению заужение дороги для успокоения трафика и островки безопастности это разные вещи. Островки безопастности на регулируемом переходе и при кол-ве полос больше одной, не успокаивают движение и должны оснащаться кнопкой.
Ирина Горячева
Вчера, 22:38
И как этот островок снизит скорость автомобиля, который едет по правой полосе?. Но то, что я могу посередине дороги безопасно (относительно) переждать пока едут "торопыги" - это хорошо
Alex Z
6 часов назад
И как этот островок снизит скорость автомобиля, который едет по правой полосе?. Но то, что я могу посередине дороги безопасно (относительно) переждать пока едут "торопыги" - это хорошо
Простите, а какая полоса левая и какая правая на улице Юности, если там всего по одной полосе в каждом направлении? Островки безопасности ставят там, где проезжая часть широкая и большой поток машин, что делает переход дороги в два приёма более безопасным. На улице Юности нет ни широкой проезжей части, ни большого потока машин, ни большого потока пешеходов, ни ДТП с участием пешеходов тут отродясь не бывало?
Так зачем деньги зря тратить?

И ещё: идея заменить функцию лежачих полицейских по снижению скорости потока машин таким островками не выдерживает никакой критики.
Во-первых, лежачие полицейские реально снижают скорость до 20 км/ч и ниже вне зависимости от класса транспортного средства и мастерства водителя. А вот островок безопасности на скорость мотоциклиста никак не повлияет, ибо для него ничего не сузится, да и самоуверенные водилы с опытом и без не факт, что будут рассматривать островок как препятствие, перед которым надо снизить скорость, а не объехать его.
Во-вторых, там, где полос в каждом направлении две и больше, сужение одной из полос заставит водителей чаще перестраиваться и в пределах полосы, и между полосами, что на пешеходном переходе и перед ним очень опасно. Те, кто привык лихачить и не сбавлять скорость перед пешеходным переходом так и будут продолжать делать, но только к скорости добавится ещё и манёвр (да ещё и резкий, если кто-то привык за рулём пялиться в экран мобильника и не сразу этот островок заметит), особенно если соседняя полоса свободна. А вот в случае лежачего полицейского им уже деваться некуда, притормозят.

А общем, похоже, опять бюджет "пилить" собрались...
A T
1 час назад
Если задача - побудить водителей в любом случае снижать скорость перед переходом, может быть, другой существующий, в частности, в действующем ГОСТ, вариант - приподнятый переход? Сужение полос имхо мотивирует дополнительно следить за бортами, а у перехода внимательно смотреть нужно на пешехода и/или потенциальное место его появления.
Alex Z
56 минут назад
Если задача - побудить водителей в любом случае снижать скорость перед переходом...
Так в том-то и вопрос: а зачем на той же улице Юности заставлять водителя снижать скорость, если она и так в месте пешеходного перехода всегда низкая, проезжая часть - узкая (по одной полосе в каждую сторону) и никаких конфликтов с водителями у пешеходов тут никогда не возникает? Что здесь надо менять и для чего? Как вообще применение этих островков скажется на скорости тех же мотоциклистов? Или это - их идея, поскольку лежачие полицейские реально мешают им гонять по улицам города, островки для них - пустое место, никак не ограничивающее их скорость?
A T
50 минут назад
Наблюдала, и как на каршеринговых автомобилях некоторые проезжают лежачих, скажем так, весьма торопливо и неаккуратно - не своё, не жалко.
Alex Z
46 минут назад
Наблюдала, и как на каршеринговых автомобилях некоторые проезжают лежачих, скажем так, весьма торопливо и неаккуратно - не своё, не жалко.
В любом случае это делается на гораздо меньшей скорости, чем та, с которой тот же самый человек на том же самом авто просвистит мимо островка, да ещё, не дай бог, опасно маневрируя, дабы его объехать.
Каршеринг - это вообще отдельная тема. Там стоимость аренды - поминутная, а потому чем быстрее они едут, тем меньше платят и чтобы заставить их сбросить скорость, нужны жесткие меры, а жестче лежачих полицейских пока ничего не придумали.
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