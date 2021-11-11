Мать и сын шли за руку, но ребёнок буквально на полшага впереди, рассказывают очевидцы в инстаграм-сообществе @voditel_zelenograda. Автомобиль неожиданно вылетел из-за автобуса, написала в комментариях мама мальчика. «Мы в больнице, нейрохирургия. Сильное сотрясение мозга».

Это случилось примерно в 19:15 в среду, 10 ноября. Днём раньше похожее ДТП произошло на Московском проспекте — 13-летнюю школьницу сбил автобус, выехавший на «зебру» при запрещающем сигнале светофора.

По фактам обоих ДТП ведётся расследование, добавили в пресс-службе УВД по Зеленограду.