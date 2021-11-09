Девочка попала под автобус, переходя дорогу на «зелёный» для пешеходов. Водитель выехал на «зебру» при запрещающем сигнале светофора, сообщает ГИБДД. Это произошло около девяти часов утра во вторник, 9 ноября, на Московском проспекте напротив корпуса 501.

Тринадцатилетняя зеленоградка направлялась со стороны Чёрного озера в 5-й микрорайон, где расположена школа №1557. Автобус шёл по маршруту 400Э в сторону Ленинградского шоссе.