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Автобус сбил школьницу на регулируемой «зебре» через Московский проспект 09.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Девочка попала под автобус, переходя дорогу на «зелёный» для пешеходов. Водитель выехал на «зебру» при запрещающем сигнале светофора, сообщает ГИБДД. Это произошло около девяти часов утра во вторник, 9 ноября, на Московском проспекте напротив корпуса 501.

Тринадцатилетняя зеленоградка направлялась со стороны Чёрного озера в 5-й микрорайон, где расположена школа №1557. Автобус шёл по маршруту 400Э в сторону Ленинградского шоссе.

Пострадавшую девочку на «скорой» доставили в столичную детскую больницу. Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Метки:
происшествия, дтп с участием детей, микрорайон 5, московский проспект
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