Магазин «Дикси» на Яблоневой аллее проработает до конца декабря и закроется. Его площади уже предлагают в аренду. Сетевой продуктовый магазин работал в 3-м торговом центре 11 лет, а до него был «Квартал». Вместо «Дикси» может открыться другой магазин, но не обязательно.
Помещение площадью 620 квадратных метров сдают в аренду под торговое назначение. Но также здесь можно открыть бар, парикмахерскую, салон красоты, кафе, бытовые услуги, фитнес, спортзал, медицинский центр, шоурум, стоматологию, спа-салон, алкомаркет, говорится в объявлении. Отмечается, что рядом большая бесплатная парковка.
«Дикси» в 3-м торговым неоднократно штрафовали или закрывали из-за антисанитарии и прочих нарушений санитарно-эпидемиологических норме. После одного из таких случаев, 75% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, сказали, что добиться чистоты и порядка в этом магазине нельзя и его надо «закрыть уже совсем, чтобы не мучился».
В Зеленограде работают еще три магазина этой сети — в 12 и 18 микрорайонах.