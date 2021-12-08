Магазин «Дикси» в третьем микрорайоне закрывается 08.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Магазин «Дикси» на Яблоневой аллее проработает до конца декабря и закроется. Его площади уже предлагают в аренду. Сетевой продуктовый магазин работал в 3-м торговом центре 11 лет, а до него был «Квартал». Вместо «Дикси» может открыться другой магазин, но не обязательно.

Помещение площадью 620 квадратных метров сдают в аренду под торговое назначение. Но также здесь можно открыть бар, парикмахерскую, салон красоты, кафе, бытовые услуги, фитнес, спортзал, медицинский центр, шоурум, стоматологию, спа-салон, алкомаркет, говорится в объявлении. Отмечается, что рядом большая бесплатная парковка.

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«Дикси» в 3-м торговым неоднократно штрафовали или закрывали из-за антисанитарии и прочих нарушений санитарно-эпидемиологических норме. После одного из таких случаев, 75% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, сказали, что добиться чистоты и порядка в этом магазине нельзя и его надо «закрыть уже совсем, чтобы не мучился».

В Зеленограде работают еще три магазина этой сети — в 12 и 18 микрорайонах.

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Метки:
магазины, микрорайон 3, продукты, Сеть магазинов "Дикси" (корпус 317А)
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