Магазин «Дикси» на Яблоневой аллее проработает до конца декабря и закроется. Его площади уже предлагают в аренду. Сетевой продуктовый магазин работал в 3-м торговом центре 11 лет, а до него был «Квартал». Вместо «Дикси» может открыться другой магазин, но не обязательно.

Помещение площадью 620 квадратных метров сдают в аренду под торговое назначение. Но также здесь можно открыть бар, парикмахерскую, салон красоты, кафе, бытовые услуги, фитнес, спортзал, медицинский центр, шоурум, стоматологию, спа-салон, алкомаркет, говорится в объявлении. Отмечается, что рядом большая бесплатная парковка.