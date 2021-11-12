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У третьего торгового на Яблоневой аллее начали эвакуировать припаркованные на тротуаре машины. Обещают убирать их постоянно 12.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Эвакуаторы забирают автомобили, стоящие в пешеходной зоне Яблоневой аллеи на углу здания 3-го торгового центра. «Гаишник сказал, теперь постоянно будут убирать. Прям бальзам на душу», поделился с «Зеленоград.ру» очевидец. Но машины на площади перед ТЦ не трогают, хотя формально они загораживают вход и выход на лестницу и вообще перекрывают пешеходную зону.

Площадь перед третьим торговым — одна сплошная парковка. Для пешеходов тут условно выделен полусферами очень узкий и короткий проход у торца здания, возле парикмахерской. Дальше вдоль здания и полусфер нет — пешеходы вперемешку с машинами. Автомобили стоят вплотную к лестнице, ведущей к тротуару. Словом, хаос. В ТЦ работают различные магазины, пункт доставки, кафе, почта, спортзал, салон красоты — народу здесь много.

Навести порядок на площади власти обещают во время реконструкции Яблоневой аллеи, запланированной на 2022-2023 годы. Там собираются оставить парковку, но уменьшить, чтобы выделить пешеходную зону. Хотя за торговым центром парковка имеется, и она не всегда забита машинами. Около половины наших читателей, принявших участие в опросе, считают, что парковку на площади перед ТЦ нужно сохранить. Другая половина — убрать.

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Что нужно сделать с парковкой на площади перед 3-м ТЦ?
Убрать совсем
Оставить как есть или уменьшить
Оставить, но сделать платной
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Метки:
микрорайон 3, парковки, гаражи, стоянки, яблоневая аллея, эвакуатор, тротуар
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Обсуждение
Alex Z
11 часов назад
Ну, наконец-то, сподобились... Конечно, парковочных мест у третьего торгового не хватает катастрофически (да и вообще со строительством Зеленоград-Сити в 3-м районе проблема с парковкой сильно осложнилась), но нельзя же закрывать глаза на авто, буквально раздвигающие бамперами пешеходов на тротуаре.
А парковку, которой тут так не хватает, стоило бы построить на месте не понятно зачем возведенной тут "Ярмарки".
A T
4 часа назад
Убрать парковку от ТЦ и обустроить её на месте ярмарки, не оправдавшей ожиданий чиновников, за счёт одобривших этот павильон *троллфейс.жпг*
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У третьего торгового на Яблоневой аллее начали эвакуировать припаркованные на тротуаре машины. Обещают убирать их постоянно Новости
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