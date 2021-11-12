Площадь перед третьим торговым — одна сплошная парковка. Для пешеходов тут условно выделен полусферами очень узкий и короткий проход у торца здания, возле парикмахерской. Дальше вдоль здания и полусфер нет — пешеходы вперемешку с машинами. Автомобили стоят вплотную к лестнице, ведущей к тротуару. Словом, хаос. В ТЦ работают различные магазины, пункт доставки, кафе, почта, спортзал, салон красоты — народу здесь много.

Навести порядок на площади власти обещают во время реконструкции Яблоневой аллеи, запланированной на 2022-2023 годы. Там собираются оставить парковку, но уменьшить, чтобы выделить пешеходную зону. Хотя за торговым центром парковка имеется, и она не всегда забита машинами. Около половины наших читателей, принявших участие в опросе, считают, что парковку на площади перед ТЦ нужно сохранить. Другая половина — убрать.