Магазин «Дикси» в корпусе 317А снова оштрафуют или вообще закроют за нарушение правил торговли. В прошлом году его уже два раза закрывали за антисанитарию и другие нарушения. Проверка в январе показала, что всех предписаний магазин не выполнил — в частности, не сделал ремонт и продолжает хранить товар как попало.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили «Дикси» 21 января. Нарушения устранены частично — поддоны с товаром по-прежнему стоят в торговом зале, не отремонтированы склад и дебаркадер (место выгрузки товара), сообщили Zelenograd.ru в окружном отделе Роспотребнадзора. Против «Дикси» снова возбудили административное дело и предписали устранить нарушения. В прошлом году покупатели неоднократно жаловались и на другие магазины «Дикси», работающие в Зеленограде.



Корреспондент Zelenograd.ru тоже побывала в магазине 21 января. Пол был чистый, пахло нормально. Появилась дверь, ведущая в недра магазина — раньше там был просто проход и валялся мусор. На прилавках всё как обычно, разве что мороженое в холодильнике было свалено в кучу и перемешано. В помещении магазина есть и другие арендаторы, в частности, аптека, которая сейчас не работает.

Если в суде подтвердится очередное нарушение правил торговли, «Дикси» могут закрыть уже на 90 дней по административной статье 6.4. Или оштрафовать. В сентябре сотрудники окружного отдела Роспотребнадзора нашли в магазине арбузы, дыни, виноград, груши и яблоки с плесенью и гнилью, после чего магазин оштрафовали. В ноябре после проверки ведомства закрыли на 15 суток за многочисленные нарушения — грязь, складирование продуктов на полу, запах и следы грызунов, отсутствие дезинфекции. После повторной проверки выяснилось, что магазин не полностью устранил все эти нарушения, суд вынес решение закрыть «Дикси на 30 суток.