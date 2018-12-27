Повторная проверка показала, что сетевой магазин не устранил антисанитарию и продолжает нарушать правила торговли. Теперь его закрыли по решению суда на месяц. Но пока он работает.



В сентября сотрудники окружного отдела Роспотребнадзора нашли в магазине на Яблоневой аллее арбузы, дыни, виноград, груши и яблоки с плесенью и гнилью, после чего магазин оштрафовали. В ноябре после проверки ведомства закрыли на 15 суток за многочисленные нарушения — грязь, складирование продуктов на полу, запах и следы грызунов, отсутствие дезинфекции. После повторной проверки выяснилось, что магазин не полностью устранил все эти нарушения.

17 декабря Зеленоградский районный суд вынес решение закрыть «Дикси» на 30 суток. Магазин продолжает работать. В прошлый раз он закрылся только когда возбудили исполнительное производство, то есть, в дело вступили судебные приставы.



Если очередная проверка обнаружит в магазине просроченные продукты, антисанитарию, неправильное складирование товара и прочие нарушения, его могут закрыть уже на 90 дней по административной статье 6.4. Или оштрафовать — по той же статье или другим административным статьям за действия, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан и нарушение правил продажи товаров.