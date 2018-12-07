Еще в сентябре сотрудники Роспотребнадзора провели в магазине «Диски» на Яблоневой аллее внеплановую проверку и нашли арбузы, дыни, виноград, груши и яблоки с плесенью и гнилью. «Дикси» посчитал проверку магазина неправомерной и обратился в суд.

В суде представитель управляющей компании «Дикси-Юг» заявил, что Роспотребнадзор не делал пробы продуктов. Но суд не принял этот довод: в материалах дела были фотографии фруктов и ягод с плесенью и гнилью, так что «факт наличия в указанных продуктах возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных, налицо».

В итоге 3 декабря суд выписал два штрафа общей суммой 330 тысяч рублей за повторное нарушение действий, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан и нарушение правил продажи товаров.

Штраф — не единственная проблема этого магазина «Дикси». В ноябре после очередной проверки Роспотребнадзора его закрыли на 15 суток. В магазине опять нашли множество нарушений. Отмечалось, что в магазине «очень грязно» (это редкий эпитет для сухих отчетов ведомства), не убирают, в складских помещениях продукты валяются прямо на полу, в помещении «стойкий запах жизнедеятельности грызунов», продукты хранятся на поддонах, которые не моются и не дезинфицируются. Магазин снова открылся 24 ноября.