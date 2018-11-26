Сетевой магазин закрывали на 15 суток за антисанитарию и нарушения правил торговли. Стало почище. Теперь должна быть вторая проверка — устранены ли все нарушения.

На «Дикси» в корпусе 317А покупатели жаловались часто, в том числе в управу и префектуру — но там не контролируют торговую деятельность. С 2017 года горожане не могут сразу пожаловаться в Роспотребнадзор на нарушение прав потребителей — сначала надо заявить претензию самому магазину. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не ответит и не удовлетворит требования заявителя, тогда уже можно обращаться в Роспотребнадзор. Или подать в суд.



В случае с «Дикси» так и произошло: жители сначала не получили «должного» ответа от магазина, а затем обратились в Роспотребнадзор. Ведомство получило разрешение прокуратуры на внеплановую проверку и нашло множество нарушений.

Отмечалось, что в магазине «очень грязно» (это редкий эпитет для сухих отчетов о проверках), не убирают, в складских помещениях продукты валяются прямо на полу, пол очень грязный, и «стойкий запах жизнедеятельности грызунов». Магазин закрыли на 15 дней по решению суда. Сейчас в магазине стало почище, стали убираться — в воскресенье 25 ноября в торговом зале пахло хлоркой.



Роспотребнадзор должен провести контрольную проверку, чтобы подтвердить, что все нарушения устранены, сказала в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Савелки Ирина Хрусталева. Если это не подтвердится, магазин могут закрыть на более долгий срок (по административной статье 6.24 — до 90 дней). Важно обратиться сначала в сам магазин или предприятие бытовых услуг — написать в книгу жалоб и предложений, сфотографировать текст, — отметила Хрусталева, чтобы были основания для внеплановой проверки. Анонимные жалобы не принимаются.



Зеленоградцы жалуются и на другие магазины «Дикси», наиболее мягкое слово в комментариях — «помойка». В Зеленограде осталось четыре магазина «Дикси», есть универсамы этой сети в соседних Андреевке, Фирсановке и Ржавках.