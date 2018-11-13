Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Магазин «Дикси» в 3 микрорайоне закрыли из-за антисанитарии 13.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Сетевой магазин закрылся 10 ноября после проверки Роспотребнадзора и решения суда. В магазине обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил торговли. Если их устранят, магазин может скоро открыться.

Нарушения перечислены в постановлении Зеленоградского районного суда об административном правонарушении. В частности, говорится, что «в складских помещениях продукты валяются непосредственно на полу, пол очень грязный, так как текущая уборка не проводится, отмечается стойкий запах жизнедеятельности грызунов». Продукты хранятся на поддонах без гигиенического покрытия, которые не моются и не дезинфицируются. Также продукты хранят рядом с бытовой химией и товарами для животных, на грязных тележках, рядом с мусором, в холодильниках на продуктах навалены транспортировочные коробки с товаром. Мусор регулярно не вывозится, текущий ремонт помещений магазина не проводится.

Все это попадает под статью 6.4 КоАП РФ — «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений». Суд решил приостановить работу магазина на 15 суток для устранения нарушений. Судебное разбирательство было в конце октября, после внеплановой проверки Роспотребнадзора. Магазин закрыли только после возбуждения исполнительного производства, то есть после передачи судебного решения приставам.

На «Дикси» в корпусе 317А неоднократно жаловались покупатели — больше всего на грязь, устойчиво плохой запах, неправильные или отсутствующие ценники и просроченные товары. В суде представитель сети просил не останавливать работу магазина, так как, якобы, большая часть нарушений устранена. Между тем, и после решения суда в магазине было грязно и плохо пахло.

В этом году «Дикси» в 3 микрорайоне проверяли и сотрудники МЧС, причем это была проверка устранения нарушений, обнаруженных в прошлом году. Выявлено семь нарушений правил пожарной безопасности, требований МЧС магазин не выполнил. В частности, в магазине не работает система дымоудаления.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Что хотят сделать на пруду в 17 микрорайоне и на бульваре в 20 микрорайоне. Обзор предложений Новости
Для улучшения качества горячей воды в Зеленограде нужны 12 миллиардов и три года Новости
Магазин «Дикси» в 3 микрорайоне закрыли из-за антисанитарии Новости
Магазин «Дикси» в 3 микрорайоне закрыли из-за антисанитарии Новости
Автобусная остановка «Заводская улица» переехала на новое место Новости
Полных людей лет приглашают на бесплатное обследование Новости
Юный шахматист взял «серебро» на московском первенстве Новости
Один человек получил ножевое ранение в массовой драке Новости
Свалка в Чашниково продолжает гореть. Теперь под землей Новости
Мастер-класс по ручному ткачеству - 14, 21 и 28 ноября Афиша
Бесплатные творческие мастер-классы в клубах «Радуга» и «Силуэт» в ноябре Афиша
Первый уличный каток открылся в Зеленограде Новости
Как научить ребенка быстро считать (и не только)? Партнерский материал
Через городской пруд построят пешеходный мост Новости
Башни на Центральном проспекте могут поменять цвет Новости
Ветклиника «Раденис»: только в ноябре стерилизация кошки «под ключ» за 2800 рублей Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Скидка 50% на имплантаты премиум-класса Nobel Biocare в клиниках "Никор" Объявления
Лазерная хирургия в НОРМА-XXI - лечение вросшего ногтя, удаление новообразований на коже. Объявления
Как в Зеленограде снимают сериал о Муслиме Магомаеве Новости
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Кошку в завязанном мешке подбросили в ветклинику в Андреевке Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Как работает Ленинградский вокзал Истории
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Сдача отчетности не выходя из дома или офиса. Это реально. СБиС++ вам в этом помощник Компания МИКО
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Ресторанный комплекс в новом здании у городского пруда откроется в декабре. Что там будет? Новости
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
"Ортодонт-премьер" акция: 17000 р . - аппарат HAAS с фиксацией на молочных зубах в раннем сменном прикусе. Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В ноябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама