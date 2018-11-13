Сетевой магазин закрылся 10 ноября после проверки Роспотребнадзора и решения суда. В магазине обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил торговли. Если их устранят, магазин может скоро открыться.

Нарушения перечислены в постановлении Зеленоградского районного суда об административном правонарушении. В частности, говорится, что «в складских помещениях продукты валяются непосредственно на полу, пол очень грязный, так как текущая уборка не проводится, отмечается стойкий запах жизнедеятельности грызунов». Продукты хранятся на поддонах без гигиенического покрытия, которые не моются и не дезинфицируются. Также продукты хранят рядом с бытовой химией и товарами для животных, на грязных тележках, рядом с мусором, в холодильниках на продуктах навалены транспортировочные коробки с товаром. Мусор регулярно не вывозится, текущий ремонт помещений магазина не проводится.

Все это попадает под статью 6.4 КоАП РФ — «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений». Суд решил приостановить работу магазина на 15 суток для устранения нарушений. Судебное разбирательство было в конце октября, после внеплановой проверки Роспотребнадзора. Магазин закрыли только после возбуждения исполнительного производства, то есть после передачи судебного решения приставам.

На «Дикси» в корпусе 317А неоднократно жаловались покупатели — больше всего на грязь, устойчиво плохой запах, неправильные или отсутствующие ценники и просроченные товары. В суде представитель сети просил не останавливать работу магазина, так как, якобы, большая часть нарушений устранена. Между тем, и после решения суда в магазине было грязно и плохо пахло.

В этом году «Дикси» в 3 микрорайоне проверяли и сотрудники МЧС, причем это была проверка устранения нарушений, обнаруженных в прошлом году. Выявлено семь нарушений правил пожарной безопасности, требований МЧС магазин не выполнил. В частности, в магазине не работает система дымоудаления.