Новогодняя сказка «Волшебная ночь» будет идти в «Ведогоне» с 25 декабря по 5 января — билеты уже продаются на сайте театра. Также в ноябре и декабре зеленоградский театр покажет два новых спектакля по Островскому и Шекспиру, а 10 декабря последний раз сыграет «Иванова» — с Павлом Курочкином в главной роли. Все постановки идут в новом большом зале. Для посещения нужен QR-код (только для 18+).
«Волшебная ночь» — это веселая и трогательная музыкальная сказка о чудесах в новогоднюю ночь и о настоящей искренней дружбе. Удивительная история приключилась с красавицей Куклой, сильным Тигром, добродушной Медведицей, добрым Попугаем, отважным Зайцем. Рекомендуемый возраст — от пяти лет. В роли Деда Мороза — Аркадий Зяблов, Снегурочки — Татьяна Мазур и Наталья Третьяк. Остальных персонажей играют Наталья Тимонина, Анастасия Яковлева, Ольга Львова, Федор Липатов и Сергей Зайцев.
13 и 14 ноября — премьерный спектакль по пьесе Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше». Александр Островский — знаковый драматург для зеленоградского театра. Спектакли по его пьесам ставились здесь с начала существования «Ведогоня». В их числе «Таланты и поклонники», «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница», «В чужом пиру похмелье», «Доходное место». В спектакле заняты актеры Елена Шкурпело, Антон Васильев, Анастасия Мунина, Наталья Табачкова, Егор Васильев, Павел Грудцов, Ольга Львова.
«Это не просто бытовая пьеса, рассказывающая о жизни одного купеческого семейства, а какая-то сказочная и даже фантастическая история» , — говорит о премьерном спектакле художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин. — Смысл этой пословицы в том, что счастье не лучше, а больше правды, потому что счастье и правду в себя включает".
4, 5, 18 и 19 декабря — премьерный спектакль по пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно». «Двенадцатая ночь» — последняя веселая пьеса Шекспира, комедия положений, где путают близнецов Виолу и Себастьяна, брата и сестру. Это одна из самых популярных комедий драматурга, её неоднократно ставили на сцене и экранизировали. Самые известные экранизации — одноименный фильм Яна Фрида 1955 года и фильм-спектакль по постановке Питера Джеймса в театре «Современник», показанный в 1978 году.
В 2014 году Павел Курочкин поставил «Двенадцатую ночь» с выпускниками Высшего театрального училища имени Щепкина, спектакль показали на сцене «Ведогонь-театра». Это была давняя задумка. «Как это часто бывает, работа над этим дипломным спектаклем началась еще на втором курсе Щепкинского училища, когда я сделал со студентами одну из сцен этой пьесы для экзамена по мастерству актера, — рассказал „Зеленоград.ру“ Курочкин. — Отрывок получился, и художественный руководитель курса, народный артист России, профессор Борис Владимирович Клюев предложил мне взять эту пьесу Шекспира для работы над дипломным спектаклем». Эта комедия дает богатый материал для фантазии, импровизации, выдумки, отметил режиссер. В новой постановке «Двенадцатой ночи» заняты актеры Алексей Ермаков, Вячеслав Семеин, Илья Роговин, Федор Липатов, Ильдар Аллабирдин, Анастасия Мунина, Сабина Мусалимова, Наталья Воеводина, Зоя Даниловская, Марина Бутова, Анастасия Яковлева, Егор Васильев, Аркадий Зяблов, Сергей Зайцев.
Все три новых спектакля этого сезона поставил Павел Курочкин.
Спектакль «Иванов» театр играет с 2012 года. Это одна из самых загадочных и сложных пьес Чехова. «Иванов, дворянин, университетский человек, ничем не замечательный; натура легко возбуждающаяся, горячая, сильно склонная к увлечениям, честная и прямая, как большинство образованных дворян Но едва дожил он до 30—35 лет, как начинает уж чувствовать утомление и скуку Он ищет причин вне и не находит; начинает искать внутри себя и находит одно только неопределенное чувство вины» (из писем Чехова). Пьесу неоднократно ставили и экранизировали в России и за рубежом. 10 декабря «Иванов» завершит свою сценическую жизнь в «Ведогонь-театре», его сыграют в последний раз.
Также в ноябре и декабре театр покажет репертуарные взрослые и детские спектакли: «Дон Жуан, или Каменный пир», «Женитьбы Бальзаминова», «Урод», «Хозяйка гостиницы», «Рикки-Тикки-Тави». В спектакли вводятся новые актеры — например, в «Хозяйке гостиницы» главные роли впервые исполнят Татьяна Мазур и Аркадий Зяблов.
«Ведогонь-театр» после почти трехлетнего перерыва вернулся в своё обновлённое здание на улице Юности. Спектакли играют в новом большом зале на 307 мест. Здесь удобные кресла, кондиционеры, современное звуковое и световое оборудование. Буфет в театре пока не работает, зрители могут брать с собой воду.
Сейчас действуют ограничения посещения театров — зрители должны иметь документ, удостоверяющий личность, и QR-код на экране смартфона или в виде распечатки. Подробнее об этом.