Новогодняя сказка «Волшебная ночь» будет идти в «Ведогоне» с 25 декабря по 5 января — билеты уже продаются на сайте театра. Также в ноябре и декабре зеленоградский театр покажет два новых спектакля по Островскому и Шекспиру, а 10 декабря последний раз сыграет «Иванова» — с Павлом Курочкином в главной роли. Все постановки идут в новом большом зале. Для посещения нужен QR-код (только для 18+).

«Волшебная ночь» — это веселая и трогательная музыкальная сказка о чудесах в новогоднюю ночь и о настоящей искренней дружбе. Удивительная история приключилась с красавицей Куклой, сильным Тигром, добродушной Медведицей, добрым Попугаем, отважным Зайцем. Рекомендуемый возраст — от пяти лет. В роли Деда Мороза — Аркадий Зяблов, Снегурочки — Татьяна Мазур и Наталья Третьяк. Остальных персонажей играют Наталья Тимонина, Анастасия Яковлева, Ольга Львова, Федор Липатов и Сергей Зайцев.