Еще в конце 2019 года зеленоградский «Ведогонь-театр» показал новый спектакль — «Дон Жуан, или Каменный пир» по пьесе Мольера. Из-за коронавируса в прошлом году московская театральная жизнь останавливалась, но теперь спектакли снова идут. «Ведогонь» пока играет их на сцене Культурного центра «Зеленоград» (ДК). Зрители могут увидеть премьеру 25 февраля и 24 марта. О работе над ролью и психологии Дон Жуана «Зеленоград.ру» рассказывал исполнитель главной роли Алексей Ермаков. А мы раскрываем тайну — придет ли в конце статуя командора.
«Дон Жуан» — это серьёзная заявка. Этот образ стоит в одном ряду с Гамлетом, королём Лиром или, например, Чацким. Сказать что-то новое, показать всем известного хрестоматийного персонажа в необычном ракурсе после стольких театральных постановок и кинематографических воплощений — сложная творческая задача.
— Существует стереотип: Дон Жуан — это такой беспечный, жизнерадостный человек, распутник и циник. Возможно, это и так. Но я работал с литературным материалом, анализировал текст пьесы с точки зрения современного человека. И получается, что весёлого там немного, хоть пьеса и комедия.
Если вкратце пересказать сюжет пьесы, получится примерно так: Дон Жуан сбежал от жены, знатной дамы, за ним гонятся, чтобы убить, двенадцать ее братьев-всадников. Он переодевается, прячется в лесу, попадает в склеп к Командору, почти случайно спасает жизнь одному из всадников, чудом остается в живых. Отец лишает его наследства. Потом приходит Командор — и конец. В пьесе всё это происходит дня за полтора.
Мольер использовал этот сюжет (он не первым написал о Дон Жуане) не ради пересказа истории, а чтобы раскрыть сущность, психологию героя и подобных ему людей. Он определенно обаятелен, талантлив, ярок, но охвачен разрушительной страстью и даже ненавистью. Он фаталист. Мог бы не вмешиваться, когда разбойники грабят в лесу человека, который его же, Дон Жуана, хочет убить. Но он бросается в заведомо неравную схватку — ради чего, казалось бы. Меня после спектакля спросили, почему Дон Жуан все время ходит со шпагой? Потому что он все время готов драться и защищать себя.
Он способен очаровать и соблазнить любую. Это целая акция завоевания, которой он наслаждается. Недаром же сейчас Дон Жуаном называют определенный мужской тип. Он умеет влюблять в себя и влюбляться, но не способен любить. Любить — это заботиться, нести ответственность, действовать в интересах другого человека. Дон Жуанами становится люди, которым в детстве недодали любви, и они всю жизнь ищут эту любовь. Но не могут найти, потому что не умеют любить.
Он не верит в бога. Он честен, он таков, какой есть, до самого конца. Он ненавидит своего отца за лицемерие. Монолог о лицемерии — центральный в пьесе. Мольер в свое время бросил вызов обществу этой пьесой, его обвиняли в дерзости и безбожии. Убери этот монолог — и пьеса станет очередным пересказом сюжета о Дон Жуане.
Он готов за всё платить и знает, что всё это закончится плохо. Он Командора убил не просто так, а на дуэли. За дуэль его отправили в ссылку, он отбыл наказание. Эльвиру он разлюбил и не хочет жить с ней в браке. Имеет право? Вроде бы да. А в глазах общества того времени — нет.
Мне не хотелось в этой роли морализировать и осуждать. «Мой» Дон Жуан не верит в Небо. Он в чём-то похож на буддиста.
«Притворство сплачивает воедино тех, кто связан круговой порукой лицемерия. Заденешь одного — на тебя обрушатся все, а те, что поступают заведомо честно и в чьей искренности не приходится сомневаться, остаются в дураках: по своему простодушию они попадаются на удочку к этим кривлякам и помогают им обделывать дела». (Мольер)
В спектакле интересный тандем, союз двух личностей — Дон Жуана и его слуги Сганареля [в роли Сганареля — Павел Курочкин]. Вместе они играют три большие сцены.
Сганарель — простой и понятный человек, понимающий свои пределы и не позволяющий себе думать о большем. Дон Жуан — дворянин и эстет, рвущийся за всякие пределы. Слуга восхищается господином, но не понимает его разрушительных страстей, ругает его, пытается спорить и переубеждать. Господин не доплачивает слуге, оскорбляет его, но тот почему-то не уходит — а мог бы, он не крепостной. Слуга остается со своим господином до конца и жалеет его.
Все помнят, хотя бы по экранизации пушкинского «Каменного гостя», что в конце истории к Дон Жуану приходит статуя командора, убитого им на дуэли. У Мольера после появления статуи Дон Жуана поражает молния. В спектакле «Ведогоня» уже в первом действии появляется не статуя, а тень командора, которую видит Дон Жуан. Это символ предчувствия возмездия и гибели, мук совести — внутренний монолог героя.
Это не рассказ о похождениях Дон Жуана, а последние 24 часа его жизни. Зритель наблюдает агонию и логический итог, к которому приходит человек, стремившийся к абсолютной свободе.
В спектакле также заняты Ильдар Аллабирдин, Илья Роговин, Зоя Даниловская, Сергей Зайцев, Павел Грудцов, Федор Липатов, Марина Бутова, Анастасия Мунина, Дмитрий Лямочкин, Сергей Зайцев. Постановка Артема Галушина и Антона Васильева.
Билеты можно купить на сайте театра.