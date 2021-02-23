«Дон Жуан» — это серьёзная заявка. Этот образ стоит в одном ряду с Гамлетом, королём Лиром или, например, Чацким. Сказать что-то новое, показать всем известного хрестоматийного персонажа в необычном ракурсе после стольких театральных постановок и кинематографических воплощений — сложная творческая задача.

— Существует стереотип: Дон Жуан — это такой беспечный, жизнерадостный человек, распутник и циник. Возможно, это и так. Но я работал с литературным материалом, анализировал текст пьесы с точки зрения современного человека. И получается, что весёлого там немного, хоть пьеса и комедия.

Если вкратце пересказать сюжет пьесы, получится примерно так: Дон Жуан сбежал от жены, знатной дамы, за ним гонятся, чтобы убить, двенадцать ее братьев-всадников. Он переодевается, прячется в лесу, попадает в склеп к Командору, почти случайно спасает жизнь одному из всадников, чудом остается в живых. Отец лишает его наследства. Потом приходит Командор — и конец. В пьесе всё это происходит дня за полтора.

Мольер использовал этот сюжет (он не первым написал о Дон Жуане) не ради пересказа истории, а чтобы раскрыть сущность, психологию героя и подобных ему людей. Он определенно обаятелен, талантлив, ярок, но охвачен разрушительной страстью и даже ненавистью. Он фаталист. Мог бы не вмешиваться, когда разбойники грабят в лесу человека, который его же, Дон Жуана, хочет убить. Но он бросается в заведомо неравную схватку — ради чего, казалось бы. Меня после спектакля спросили, почему Дон Жуан все время ходит со шпагой? Потому что он все время готов драться и защищать себя.