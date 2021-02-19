Театр «Ведогонь» и клуб друзей Зеленоград.ру продолжают дарить билеты в театр. На этой неделе мы разыграли три пригласительных билета на два лица на спектакль «Хозяйка гостиницы». Победители: Михаил П., Павел Д. и Владимир Л. Поздравляем!

На следующей неделе, 23 февраля, мы снова разыграем среди участников клуба по три приглашения на два лица на премьерный спектакль прошлого сезона «Дон Жуан» по произведению Жана-Батиста Мольера и на детскую сказку «Полнолуние в детской».

Показ спектакля «Дон Жуан» состоится 25 февраля в 19:00, «Полнолуние в детской» — 27 февраля в 12:00. Оба спектакля пройдут на театральной сцене КЦ «Зеленоград».

Для участия в розыгрыше участникам клуба нужно выбрать спектакль и заполнить форму, которая находится ниже на этой странице.