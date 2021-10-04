Что увидят зрители до конца этого года и в начале следующего

15 и 16 октября театр впервые после капремонта открывает двери для зрителей. Это будет интересное действо, которое больше не повторится, — будет идти только два дня. Оно называется «Вот мы и дома!» Программа включает в себя и театрализованное разножанровое представление, и показ зрителям нового пространства и сценического оборудования — того, что обычно они не видят. У этого представления есть и другая сторона — это начало взаимодействия актеров со зрителями на новой сцене. «Это совершенное новое помещение — большое, холодное. Любая театральная площадка аккумулирует в себе энергию людей, которые там работают. А на этом месте [в большом зале] театра никогда не было — было кино, а потом склад декораций, — рассказал Курочкин. — Теперь надо научить это пространство быть театром. Мы проводили специальные репетиции. Это в некотором роде магическое действо, таинство, когда мы наполняли площадку своей энергией. Следующий момент — зрители должны войти в этот зал, актеры должны начать с ними взаимодействовать. Тогда уже театр окончательно состоится».

30 и 31 октября — премьера спектакля «Правда хорошо, а счастье — лучше», но билеты на него уже раскупили. Следующий показ — 13 и 14 ноября. В ноябре также пройдут спектакли «Огниво», «Рождество в доме сеньора Купьелло», «Скупой», «Полнолуние в детской», «Дон Жуан, или Каменный пир», «Женитьба Бальзаминова», «Рикки-Тикки-Тави». Все эти спектакли покажут на большой новой сцене. Афиша опубликована на сайте театра, там же можно приобрести билеты.

В начале декабря планируется выпустить спектакль «Двенадцатая ночь», в конце декабря — детскую новогоднюю сказку. А в начале 2022 года — спектакль «Горка».

Вся труппа театра на месте, а за время реконструкции появились и новые актеры — Егор Васильев, Анастасия Лунина, Сабина Мусалимова и Аркадий Зяблов.