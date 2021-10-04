Свершилось то, к чему зеленоградский драматический театр шёл больше тридцати лет: он получил большое отремонтированное здание, полностью приспособленное для театральной — и не только — деятельности. Рассказываем и показываем, что внутри и снаружи, что ещё будет, какие спектакли планируются в этом театральном сезоне. А также о любопытных повторяющихся циклах в истории «Ведогоня», друзьях и покровителях театра.
Здание бывшего кинотеатра «Эры» на улице Юности власти целиком передали «Ведогонь-театру» в 2014 году. До того театр занимал небольшую его часть — бывший малый зал. Для театральной деятельности обветшавшее здание никак не годилось, его надо было радикально переделывать и оборудовать. Капремонт начался в ноябре 2018 года. Спустя почти три года, после странствий по чужим площадкам, «Ведогонь» вернулся в свои, но новые стены. И теперь их обживает. Зрителей приглашают в театр с 15 октября.
Внешние параметры здания сохранились, но выглядит оно иначе: бежево-терракотовая облицовка, новые витражные окна, большая вывеска и логотип театра на кровле. Вход в театр теперь в центре здания. Справа от центрального входа — медиафасад с подсветкой во всю высоту.
Площадь перед «Ведогонем» преобразилась: уложена плитка, поставлены новые фонари. Появились столбики, отделяющие парковочную зону от пешеходной. Планы сделать площадь преимущественно пешеходной, а машины все-таки убрать от главного входа в театр, пока полностью не осуществились — но сохраняются. Возможно, всё это сделают при реконструкции улице Юности в следующем году. У руководства «Ведогонь-театра» есть свои предложения по этому проекту, они переданы в префектуру.
Театр стал непривычно большим. Входя, зрители попадают в просторное фойе с мягкими банкетками. Слева гардероб и туалеты, справа — кафе с барной стойкой. Возможно, в перспективе оно будет работать не только перед спектаклями и в антрактах, но и в течение всего дня. В фойе много пространства и света. Дизайнерские светильники — в их оформлении присутствует логотип «Ведогоня».
Из фойе ведет лестница на второй этаж. Здесь, как и положено в театре, тоже находится фойе. Его планируется использовать и как выставочное пространство (выставки возможны и в других помещениях театра). На втором этаже находятся различные технические и служебные помещения. Из фойе идут проходы к новым залам. Направо — в детский зал. Он рассчитан на 40-50 мест, в зависимости от конкретной постановки. Этот зал пока не полностью готов. Налево из фойе — путь в репетиционный зал, уже открытый. По планам, этот зал будут использовать не только для репетиций, но и для показа спектаклей.
Главный объект капремонта — новая сцена, театральный зал на 307 мест. Он сделан в бывшем большом кинозале «Эры» (в нем было 1000 мест). В кинозале были кресла, экран и небольшая эстрада. В строительном смысле помещение переделали так: внутрь встроили театральную «коробку», в которой обустроили всю сложную механику театра. От кинозала остались только внешние стены. Вокруг этого пространства по периметру идут галереи и переходы на трех уровнях.
Войти в большой театральный зал можно из верхнего или нижнего фойе. В зале новые кресла — они более удобные и вместительные, чем прежние. В театре говорят, что учли комфорт людей разной комплекции и веса.
От новой сцены можно пройти в малый зал, который многие годы был единственным в театре. Знакомое пространство изменилось — подновили лестницу и фойе. Помещение, где были кассы, осталось на месте, но кассы сейчас не работают — билеты пока продаются только онлайн. Малый зал отремонтирован. В смете капремонта были заложены новый пол сцены и новые кресла в малом зале. Но в итоге пришлось отремонтировать всё. Во всём здании ремонтировали кровлю, и когда её вскрыли, случилась протечка — сценическое оборудование малого зала было повреждено.
Кресла здесь стоят новые — такие же, как в большом зале. При этом размеры зала не изменились, а кресла пошире, чем прежние, — поэтому мест стало чуть меньше, девяносто вместо бывших ста.
Световое и звуковое оборудование зала тоже устарело. Недавно департамент культуры согласился выделить театру дополнительные деньги на дооснащение малого зала. В «Ведогоне» рассчитывают, что малый зал начнет полноценно работать в течение этого сезона.
На втором этаже также расположены гримерные, гримерный цех, актерское фойе, костюмерная и прочие служебные помещения. На 26 актеров — шесть гримёрок. Кстати, это неплохой уровень. В некоторых знаменитых московских театрах почти ни у кого из актеров нет персональных гримёрок, и случается, что одну делят два-три народных артиста.
В подвале здания расположен костюмерный цех, склад цехового оборудования, декораций, реквизита. Здесь же планируют устроить студию звукозаписи.
В здании создана и продумана логистика театрального процесса. Например, за кулисами устроен оперативный склад. Туда с помощью подъемника доставляют декорации и реквизит для ближайшего спектакля. Причем можно поднимать декорации как из подвала, где они хранятся, так и прямо с улицы.
Театр теперь оснащен новейшим механическим, световым и звуковым оборудованием. В этом «Ведогоню» помогла компания «Дока» — давний его друг и партнер. На новой сцене есть поворотный круг (раньше театр не мог себе такого позволить). И механизмы, и осветительные приборы управляются компьютеризированным способом, позволяющим прописать движение до миллиметра. Звуковое оборудование от известной фирмы L-Acoustics, световое от не менее известной ETC, светодиодный экран Absen последнего поколения. Вся механика сцены управляется с пульта.
Отдельная гордость театра — новый пульт помощника режиссера. Это «командный пункт» любого спектакля, отсюда контролируется ход действия, открывается и закрывается занавес, даются команды актерам «выход на сцену». В гримерках повесили мониторы (в прежнем пространстве театра их просто некуда было вешать, да и самих мониторов не было). Теперь всё визуализировано, что упрощает театральный процесс и делает работу эффективнее. Раньше актеров вызывали на сцену с помощью радиосвязи, но оборудование было достаточно старое, так что помрежу приходилось и лично бегать по гримеркам.
В целом капитальный ремонт — а по сути полное переустройство здания вместе с оборудованием, — обошёлся в 845 миллионов рублей.
Новейшее оборудование вкупе с новыми пространствами позволит показывать в «Ведогонь-театре» спектакли, идущие в большинстве театров страны. Это касается прежде всего новой сцены — с этим расчетом она и проектировалась. И, соответственно, значительно расширены художественные возможности для деятельности самого «Ведогоня».
«Ведогонь-театр» — единственное профессиональное учреждение искусства в Зеленограде. И реконструкция его здания делалась с расчетом развития театра как театрально-культурного центра. Прежде всего, разумеется, в основном направлении — это показ своих спектаклей и гастроли на его площадках других театров. Но теперь в театре можно устраивать и полноценные художественные выставки, концерты, интерактивные представления. И представлять интересный и разнообразный детский репертуар, включая интерактивные программы. В перспективе возможна и особая программа кинопоказов, театральные программы в арт-кафе, экспериментальные работы в репетиционном зале.
А также фестивали. «Зеленоград, по нашему мнению, вообще пока не освоенная, но замечательная площадка для театральных фестивалей, — рассказал художественный руководитель театра Павел Курочкин. — Тут и природа, и театр современный — такое можно придумать! И на сцене, и на улице. Задумки у нас есть, но — не всё сразу. Сначала надо запустить театр и сделать его живым, работающим, интересным».
15 и 16 октября театр впервые после капремонта открывает двери для зрителей. Это будет интересное действо, которое больше не повторится, — будет идти только два дня. Оно называется «Вот мы и дома!» Программа включает в себя и театрализованное разножанровое представление, и показ зрителям нового пространства и сценического оборудования — того, что обычно они не видят. У этого представления есть и другая сторона — это начало взаимодействия актеров со зрителями на новой сцене. «Это совершенное новое помещение — большое, холодное. Любая театральная площадка аккумулирует в себе энергию людей, которые там работают. А на этом месте [в большом зале] театра никогда не было — было кино, а потом склад декораций, — рассказал Курочкин. — Теперь надо научить это пространство быть театром. Мы проводили специальные репетиции. Это в некотором роде магическое действо, таинство, когда мы наполняли площадку своей энергией. Следующий момент — зрители должны войти в этот зал, актеры должны начать с ними взаимодействовать. Тогда уже театр окончательно состоится».
30 и 31 октября — премьера спектакля «Правда хорошо, а счастье — лучше», но билеты на него уже раскупили. Следующий показ — 13 и 14 ноября. В ноябре также пройдут спектакли «Огниво», «Рождество в доме сеньора Купьелло», «Скупой», «Полнолуние в детской», «Дон Жуан, или Каменный пир», «Женитьба Бальзаминова», «Рикки-Тикки-Тави». Все эти спектакли покажут на большой новой сцене. Афиша опубликована на сайте театра, там же можно приобрести билеты.
В начале декабря планируется выпустить спектакль «Двенадцатая ночь», в конце декабря — детскую новогоднюю сказку. А в начале 2022 года — спектакль «Горка».
Вся труппа театра на месте, а за время реконструкции появились и новые актеры — Егор Васильев, Анастасия Лунина, Сабина Мусалимова и Аркадий Зяблов.
«Для меня лично это завершение процесса создания театра, — говорит Павел Курочкин. — Он начался в 1985 году, 36 лет назад. Теперь у театра есть база, которая позволит развиваться дальше. Это огромная радость».
В середине 80-х прошлого столетия театр создавала группа выпускников Высшего театрального училища имени Щепкина во главе с Павлом Курочкиным. В 1992-м «Ведогонь» был учрежден как частный театр при поддержке зеленоградских предпринимателей. В 1999-м театр стал государственным — с этого момента ведется официальный отсчет его истории. Хотя малый зал кинотеатра «Эра» ему фактически передали до того. Это помещение совсем не годилось для театра. «Мы кустарными способами как-то приспособились играть там спектакли», — вспоминает худрук. В соседнем помещении работал боулинг — во время спектаклей был слышен его шум. И ночной клуб.
Через четыре года после начала работы государственного драматического театра «Ведогонь», в 2003 году, малый зал закрыли на реконструкцию. Она продлилась три года — до 2016-го. Театр ездил на фестивали, работал в библиотеках, школах, социальных центрах. А после открытия началось интенсивное развитие и новый этап жизни «Ведогоня». В этом малом зале были поставлены, среди прочих, спектакли, получившие признание коллег, критиков и зрителей. Были крупные успехи на российских и международных фестивалях со спектаклями «Царь Федор Иоаннович», «На дне», «В башмаках», «Иванов». Кульминацией стало получение самой престижной театральной премии в 2014 году — «Золотой маски» за спектакль «Васса». Вскоре после этого «Ведогоню» передали всё здание бывшего кинотеатра «Эры». В здании поначалу оставались арендаторы — ресторан, в кинозале хранились декорации. В помещении бывшего боулинга устроили небольшую новую сцену. Требовалась серьезная работа — полная переделка здания под театр.
Вторая реконструкция, как и первая, тоже заняла три года (2018-2021). И, как и в первом случае, начала обещанного переустройства театр ждал четыре года (1999-2003 и 2014 — 2018). Театр «кочевал» по другим площадкам, гастролировал, играл спектакли в московских театрах и зеленоградском Культурном центре.