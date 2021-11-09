На участке Ленинградского шоссе от МКАД до Зеленограда теперь установлен единый скоростной режим — 70 км/ч. Зеленоградские водители заметили, что новые знаки поставили ещё в конце октября. В начале ноября навигаторы показывали ещё старые скоростные ограничения, которые колебались от 60 до 90 км/ч.

Изменение скоростного режима на Ленинградке ранее анонсировал дептранс, но предполагалось, что нововведение коснётся только участка от МКАД до пересечения с Шереметьевским шоссе. Отдельного официального анонса про изменение скорости на участке от «Штыков» не было. Получить оперативный комментарий в министерстве транспорта Московской области не удалось. В отделении ГИБДД, которое обслуживает этот участок Ленинградки, и вовсе ответили, что на участках, проходящих через населённые пункты, скорость никак не может превышать 60 км/ч.

Недавно Ленинградское шоссе вошло в тройку столичных магистралей, по которым проезжает больше всего машин в сутки. Сколько именно, департамент транспорта не уточняет, но призывает автомобилистов использовать альтернативные маршруты или вовсе пересесть на общественный транспорт, чтобы не стоять в пробках.