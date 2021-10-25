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На участке Ленинградки от МКАД до Шереметьевского шоссе повысят разрешённую скорость 25.10.2021 ZELENOGRAD.RU

На участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе с 27 октября увеличат разрешённую скорость с 60 до 70 км/ч.

«Это широкая дорога с хорошим обзором и освещенностью, там есть разделительные барьеры, мало пешеходов, все переходы регулируемые, либо внеуличные», — объяснили решение в департаменте транспорта. Там считают, что повышение скорости сократит на 20% количество «невнимательных» штрафов за превышение на 20-40 км/ч.

Недавно Ленинградское шоссе вошло в тройку столичных магистралей, по которым проезжает больше всего машин в сутки. Сколько именно, департамент транспорта не уточняет, но призывает автомобилистов использовать альтернативные маршруты или вовсе пересесть на общественный транспорт, чтобы не стоять в пробках.

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Метки:
автомобиль, общественный транспорт, ленинградское шоссе, автобус 400, ограничение скорости
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Обсуждение
Roman Turaev
2 часа назад
Да там же всегда пробка. И скорость обычно 10-20 км в час составляет.
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