На Ленинградском шоссе ограничат движение перед мостом через канал имени Москвы
На участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе с 27 октября увеличат разрешённую скорость с 60 до 70 км/ч.
yandex.ru/maps
«Это широкая дорога с хорошим обзором и освещенностью, там есть разделительные барьеры, мало пешеходов, все переходы регулируемые, либо внеуличные», — объяснили решение в департаменте транспорта. Там считают, что повышение скорости сократит на 20% количество «невнимательных» штрафов за превышение на 20-40 км/ч.
Недавно Ленинградское шоссе вошло в тройку столичных магистралей, по которым проезжает больше всего машин в сутки. Сколько именно, департамент транспорта не уточняет, но призывает автомобилистов использовать альтернативные маршруты или вовсе пересесть на общественный транспорт, чтобы не стоять в пробках.
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