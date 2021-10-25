«Это широкая дорога с хорошим обзором и освещенностью, там есть разделительные барьеры, мало пешеходов, все переходы регулируемые, либо внеуличные», — объяснили решение в департаменте транспорта. Там считают, что повышение скорости сократит на 20% количество «невнимательных» штрафов за превышение на 20-40 км/ч.

Недавно Ленинградское шоссе вошло в тройку столичных магистралей, по которым проезжает больше всего машин в сутки. Сколько именно, департамент транспорта не уточняет, но призывает автомобилистов использовать альтернативные маршруты или вовсе пересесть на общественный транспорт, чтобы не стоять в пробках.