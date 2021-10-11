Ленинградский мост над каналом имени Москвы находится в северной части Левобережного района — ниже МКАД на пути к Речному вокзалу. По нему, в частности, ходит 400-й автобус.



О планируемом капитальном ремонте 114-метрового Ленинградского моста, построенного в 1998 году, власти сообщили ещё полтора года назад, не называя конкретные даты.