Дорожные работы на Ленинградском шоссе — перед мостом через канал имени Москвы — станут причиной ограниченного движения в обоих направлениях с 13 октября вплоть до нового года, предупреждает столичный департамент транспорта.
Первый участок связан с ограничением движения по путепроводу в обе стороны:
- с 13 октября по 22 ноября — по одной полосе в каждом направлении
- с 23 ноября по 3 декабря — по одной полосе в каждом направлении с занятием выделенной полосы общественного транспорта при движении в область
- с 4 по 21 декабря — по одной полосе в каждом направлении с занятием выделенной полосы общественного транспорта при движении в сторону Речного вокзала
Ограничения будут действовать круглосуточно.
На втором участке движение ограничат с 22 по 30 декабря (тоже на круглые сутки), но только на одной полосе в сторону центра столицы.
Ленинградский мост над каналом имени Москвы находится в северной части Левобережного района — ниже МКАД на пути к Речному вокзалу. По нему, в частности, ходит 400-й автобус.
О планируемом капитальном ремонте 114-метрового Ленинградского моста, построенного в 1998 году, власти сообщили ещё полтора года назад, не называя конкретные даты.