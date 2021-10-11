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На Ленинградском шоссе ограничат движение перед мостом через канал имени Москвы 11.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Дорожные работы на Ленинградском шоссе — перед мостом через канал имени Москвы — станут причиной ограниченного движения в обоих направлениях с 13 октября вплоть до нового года, предупреждает столичный департамент транспорта.

Первый участок связан с ограничением движения по путепроводу в обе стороны:

  • с 13 октября по 22 ноября — по одной полосе в каждом направлении
  • с 23 ноября по 3 декабря — по одной полосе в каждом направлении с занятием выделенной полосы общественного транспорта при движении в область
  • с 4 по 21 декабря — по одной полосе в каждом направлении с занятием выделенной полосы общественного транспорта при движении в сторону Речного вокзала

Ограничения будут действовать круглосуточно.

На втором участке движение ограничат с 22 по 30 декабря (тоже на круглые сутки), но только на одной полосе в сторону центра столицы.

Ленинградский мост над каналом имени Москвы находится в северной части Левобережного района — ниже МКАД на пути к Речному вокзалу. По нему, в частности, ходит 400-й автобус.

О планируемом капитальном ремонте 114-метрового Ленинградского моста, построенного в 1998 году, власти сообщили ещё полтора года назад, не называя конкретные даты.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, общественный транспорт, ленинградское шоссе, автобус 400, ограничения движения транспорта, мост
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