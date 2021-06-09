Представлен проект новой развязки на пересечении Ленинградского и Международного шоссе. Фото со всех сторон
Ленинградское шоссе вошло в тройку столичных магистралей, по которым проезжает больше всего машин в сутки. Сколько именно, департемент транспорта не уточняет, но призывает автомобилистов использовать альтернативные маршруты или вовсе пересесть на общественный транспорт, чтобы не стоять в пробках.
Кроме Ленинградки, самыми популярными автомобильными трассами ведомство называет Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова. Самой «свободной» московской трассой оказалась Осташковская улица — в сутки она пропускает девятнадцать с половиной тысяч автомобилей.
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