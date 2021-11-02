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«Жилищник» уволил трех работников из-за отсутствия вакцинации. Это незаконно, посчитал прокурор и подал в суд 02.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Водителя, машиниста и тракториста зеленоградского «Жилищника» отстранили от работы, а через две недели уволили за отказ делать прививку от коронавируса. Рабочие обратились в прокуратуру. Прокурор подал иски о восстановлении их на работе.

Три иска поданы к «Жилищнику» по статьям 71 и 81 Трудового кодекса. Это расторжение трудового договора по инициативе работодателя и результат испытания при приеме на работу. Сотрудников уволили «в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств». Но прокурор установил, что трудовые права граждан были нарушены, поскольку на территории Москвы режим чрезвычайной ситуации не введен, пояснил в эфире радио «Зеленоград сегодня» первый заместитель прокурора Зеленограда Никита Карташов.

Получить оперативный комментарий в администрации «Жилищника» «Зеленоград.ру» не удалось.

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Метки:
коронавирус, суд, вакцина, жилищник, охрана труда
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 17:07
Если бы их всего лишь отстранили, то возможно всё было хорошо для Жилищник (как то рекомендовали всякого РОСТРУД, Роспотребнадзор - причём в качестве РЕКОМЕНДАЦИИ), но т.к. их уволили, то теперь работники имеют право восстановиться и потребовать зарплату за время после увольнения, а после восстановления можно будет с чистой совестью отстранить от работы без оплаты труда, но и тут есть нюансы.
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