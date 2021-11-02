Водителя, машиниста и тракториста зеленоградского «Жилищника» отстранили от работы, а через две недели уволили за отказ делать прививку от коронавируса. Рабочие обратились в прокуратуру. Прокурор подал иски о восстановлении их на работе.

Три иска поданы к «Жилищнику» по статьям 71 и 81 Трудового кодекса. Это расторжение трудового договора по инициативе работодателя и результат испытания при приеме на работу. Сотрудников уволили «в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств». Но прокурор установил, что трудовые права граждан были нарушены, поскольку на территории Москвы режим чрезвычайной ситуации не введен, пояснил в эфире радио «Зеленоград сегодня» первый заместитель прокурора Зеленограда Никита Карташов.

Получить оперативный комментарий в администрации «Жилищника» «Зеленоград.ру» не удалось.