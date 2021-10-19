На первом этаже здания, где раньше работало кафе «Андерсон», откроется бургерная премиум-класса, но какая именно — пока неизвестно. Об этом рассказал заместитель префекта Дмитрий Лавров в эфире радио «Зеленоград сегодня».

В помещение уже привезли новую технику. Читатель «Зеленоград.ру» заметил, как рабочие выгружали холодильники. Однако дата открытия заведения пока неизвестна.

Площадь на втором этаже тоже планируют использовать под ресторан, но конкретных договорённостей пока нет.

Кафе «Андерсон» закрылось в июле этого года. По словам совладелицы сети Анастасии Татуловой, им не удалось договориться с арендодателем насчет размера арендной платы. К лету 2021 года стоимость аренды снизилась с 1,3 млн до 500 тысяч рублей в месяц: арендодатель пошел им навстречу из-за карантина, но «Андерсон» эта цена не устроила.