Из семейного кафе «Андерсон» на площади Юности в начале недели вывезли мебель, совладелица сети «Андерсон» Анастасия Татулова сказала «Зеленоград.ру», что им не удалось договориться с арендодателем, поэтому теперь заведение точно не откроется. Арендодатель заявил, что они шли навстречу сети все семь лет, но снижать размер аренды больше некуда.
«Увы, они невменяемые», — сказала Анастасия Татулова о компании-арендодателе. Но её директор в разговоре с «Зеленоград.ру» пояснил, что «Андерсону» предложили минимум, практически равный стоимости содержания помещения, и сделали единовременную скидку в миллион рублей: «Их это не устроило, они хотели совсем бесплатно. Но мы не можем себе в убыток сдавать помещение. Нам выгоднее, если оно будет пустое».
По его словам, договор с кафе начинался с 1,3 миллиона, потом по просьбе сети стоимость снижалась, перед карантином стоимость снизилась до 850 тысяч рублей, сейчас арендодатель предлагал остаться за 500 тысяч в месяц. «Мы предлагали коммерческую недвижимость по цене подвала без окон и дверей», — сравнил он.
Представитель арендодателя привел в пример другие сетевые рестораны, которые справились с эпидемией: «Совершенно спокойно перенесли это все и работают. Например, KFС не прекращали работать, работали на вынос. Они попросили нас о скидке, но не переставали платить при этом». Сейчас на место «Андерсона» уже есть претенденты, сказал он.
Карантин в Зеленограде не пережили многие заведения. Например, закрылся единственный боулинг и лазертаг, а также два спортивных клуба. Вообще город оказался в числе наиболее пострадавших: по данным департамента торговли и услуг, здесь открылось всего 62 процента заведений общепита. Для сравнения: на северо-западе Москвы вернуться к работе смогло около 97 процентов кафе и ресторанов. Всего в столице сейчас открылись 12 тысяч заведений.