«Увы, они невменяемые», — сказала Анастасия Татулова о компании-арендодателе. Но её директор в разговоре с «Зеленоград.ру» пояснил, что «Андерсону» предложили минимум, практически равный стоимости содержания помещения, и сделали единовременную скидку в миллион рублей: «Их это не устроило, они хотели совсем бесплатно. Но мы не можем себе в убыток сдавать помещение. Нам выгоднее, если оно будет пустое».

По его словам, договор с кафе начинался с 1,3 миллиона, потом по просьбе сети стоимость снижалась, перед карантином стоимость снизилась до 850 тысяч рублей, сейчас арендодатель предлагал остаться за 500 тысяч в месяц. «Мы предлагали коммерческую недвижимость по цене подвала без окон и дверей», — сравнил он.

Представитель арендодателя привел в пример другие сетевые рестораны, которые справились с эпидемией: «Совершенно спокойно перенесли это все и работают. Например, KFС не прекращали работать, работали на вынос. Они попросили нас о скидке, но не переставали платить при этом». Сейчас на место «Андерсона» уже есть претенденты, сказал он.