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«Предлагали коммерческую недвижимость по цене подвала». Кафе «Андерсон» закрылось окончательно из-за несогласия с размером аренды 24.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Из семейного кафе «Андерсон» на площади Юности в начале недели вывезли мебель, совладелица сети «Андерсон» Анастасия Татулова сказала «Зеленоград.ру», что им не удалось договориться с арендодателем, поэтому теперь заведение точно не откроется. Арендодатель заявил, что они шли навстречу сети все семь лет, но снижать размер аренды больше некуда.

«Увы, они невменяемые», — сказала Анастасия Татулова о компании-арендодателе. Но её директор в разговоре с «Зеленоград.ру» пояснил, что «Андерсону» предложили минимум, практически равный стоимости содержания помещения, и сделали единовременную скидку в миллион рублей: «Их это не устроило, они хотели совсем бесплатно. Но мы не можем себе в убыток сдавать помещение. Нам выгоднее, если оно будет пустое».

По его словам, договор с кафе начинался с 1,3 миллиона, потом по просьбе сети стоимость снижалась, перед карантином стоимость снизилась до 850 тысяч рублей, сейчас арендодатель предлагал остаться за 500 тысяч в месяц. «Мы предлагали коммерческую недвижимость по цене подвала без окон и дверей», — сравнил он.

Представитель арендодателя привел в пример другие сетевые рестораны, которые справились с эпидемией: «Совершенно спокойно перенесли это все и работают. Например, KFС не прекращали работать, работали на вынос. Они попросили нас о скидке, но не переставали платить при этом». Сейчас на место «Андерсона» уже есть претенденты, сказал он.

Карантин в Зеленограде не пережили многие заведения. Например, закрылся единственный боулинг и лазертаг, а также два спортивных клуба. Вообще город оказался в числе наиболее пострадавших: по данным департамента торговли и услуг, здесь открылось всего 62 процента заведений общепита. Для сравнения: на северо-западе Москвы вернуться к работе смогло около 97 процентов кафе и ресторанов. Всего в столице сейчас открылись 12 тысяч заведений.

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Метки:
бизнес, рестораны и кафе, карантин, андерсон
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Обсуждение
Dr. Katz
1 час назад
Не успел в нем побывать и не жалею. Ценник был выше среднего. Хотя, надо сказать, с ребенком теперь непонятно, где можно пообедать? Му-му поднадоело
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