Сеть фитнес-клубов «Спортив» закрыл клуб в 15-м микрорайоне из-за «неконструктивной позиции арендодателя помещения» корпуса 1514. На сайте организации указано, что клуб не смог перенести нескольких месяцев вынужденного простоя.

«Мы честно и добросовестно трудились на благо жителей города Зеленограда. Изменили к лучшему жизнь сотен людей. Создали несколько семей из сотрудников и клиентов клуба. Этого бы не случилось, если бы когда-то мы не построили наш фитнес-клуб. Мы обязательно вернемся, и в скором времени!» — обещает руководство сети. В октябре 2019 года зеленоградскому клубу исполнилось пять лет.

Клиентам предлагают либо посещать другие клубы сети (ближайший к Зеленограду находится в Химках), либо подать заявку на возврат оплаченных абонементов на почту zelenograd@sportivcorp.ru.

Не откроется в Зеленограде и клуб CrossFit Flash на Озёрной аллее. Главным тренером был чемпион России по кроссфиту Данила Шохин. В апреле из их помещения на проезде 4922 вывезли вещи. 23 июня, когда разрешили работу спортзалов, в соцсети клуба сообщили только об открытии московского — на проезде Березовой рощи. Подписчики спрашивали, когда вернется к работе зеленоградский клуб, однако им никто не ответил. В CrossFit Flash «Зеленоград.ру» сказали, что приняли решение не комментировать эту ситуацию, добавив, что клуб не откроется никогда.