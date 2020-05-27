Единственный боулинг Зеленограда закрылся из-за карантина. Почему не помогли государственные меры поддержки 27.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Помещение боулинг-клуба Fresh и лазертага Q-Zel, которые не работают с начала карантина, выставили для сдачи в аренду. Владелец помещения готов сохранить боулинг, если найдется новый арендатор.

Объявление о поиске новых арендаторов появилось на сервисе Cian в среду. На сайте и в соцсетях боулинга нет информации о том, переезжает компания или закрывается насовсем. «Зеленоград.ру» не удалось связаться с администрацией заведения. Боулинг перестал работать в конце марта, когда правительство Москвы запретило деятельность всех развлекательных заведений. 1 апреля на сайте клуба сообщили, что боулинг временно не работает из-за «эпидемиологической обстановки в стране».

Помещение принадлежит компании «Смарт», ее директор Олег Могилевцев сообщил «Зеленоград.ру», что сдается все помещение, включая площади лазертага Q-Zel (они были субарендаторами боулинг-клуба). В компании сказали, что снижали стоимость аренды до посильной, но владельцы боулинга не захотели продолжать бизнес.

По словам Могилевцева, боулинг закрылся из-за ограничительных мер: 25 марта, когда стороны вели переговоры о расторжении договора аренды, уже было известно, что точки развлечений придется закрыть. Договор расторгли 1 апреля, а меры поддержки, которые обещало государство, анонсировали позже, только после 3 апреля. «Решение расторгнуть договор исходило от оператора бизнеса в данном случае. Мы им предложили определенные условия, шикарные, на мой взгляд, но они не захотели. Если бы не карантинные ограничения, они бы продолжали работать». Собственно, пятилетний договор истекал через пару месяцев, но владельцы не стали «выкручивать руки» и расторгли договор аренды раньше без штрафных санкций.

Когда арендаторы стали массово жаловаться на неподъемную во время карантина стоимость аренды, власти предложили компромисс: владельцы помещений отменяют или ощутимо снижают арендную плату, а государство поддержит владельцев, уменьшив им налог на имущество. Директор «Смарт» скептически отнесся к этой помощи, высчитав, что в месяц компания платила бы меньше всего на 30 тысяч рублей. В то же время боулинг-клуб приносил в виде арендной платы 310 тысяч в месяц без учета коммунальных платежей. Как отметил Могилевцев, «это копейки, мы им всю жизнь шли на уступки». Эту стоимость боулингу предлагали снизить еще, «в разы», но они не согласились: «[Этому есть] очень простое объяснение из двух слов: нет денег».

Компании из сферы услуг закрыты в Москве пока до 31 мая, но это ограничение для многих отраслей, скорее всего, продлят. Это был единственный боулинг в Зеленограде, но не единственная компания, которая закрылась или закроется из-за эпидемии. Сколько людей останутся без работы, неизвестно. Если вы являетесь владельцем бизнеса, который закрылся из-за карантина, или знаете о таких компаниях в Зеленограде, свяжитесь с нами.

Сейчас для сдачи в аренду выставлено помещение на втором этаже по адресу Панфиловский проспект, дом 10 строение 1 площадью 1034 кв. м., его можно использовать под развлекательный центр, офис, шоу-рум. Стоимость аренды с коммунальными платежами — 672 тысячи рублей в месяц. Оборудование для игры в боулинг при этом остается и полностью пригодно к «немедленному использованию», аренда всех восьми дорожек обойдется в 40 тысяч рублей в месяц.

Говоря о потенциальном спросе на помещение с такими условиями во время карантина, Могилевцев объяснил, что у боулинга как бизнеса четкий сезонный спрос, и это было одной из причин расторжения договора. «Летом у людей другие приоритеты, спрос резко падает. В любом случае у них начался бы мертвый сезон. Люди, которые в этом деле, понимают, что бизнес начнется в любом случае с осени. Поэтому с точки зрения бизнеса боулинга не так важно, снимут ограничения 15 июня или 25 июля, заработка почти нет так или иначе. Мы понимаем, что маловероятно, что там будет боулинг, но надо использовать все шансы. Демонтаж и выбрасывание этого оборудования дело тоже затратное».

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Метки:
бизнес, коронавирус, карантин, малый бизнес, боулинг, Боулинг клуб "Fresh"
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