Из-за запрета деятельности предприниматели заявляют о растущих убытках, невозможности выплатить сотрудникам зарплату и вероятности потерять арендуемые площади. «Зеленоград.ру» поговорил с представителями местного микро-бизнеса о том, чего не хватает им и что готово предложить правительство Москвы.
На встрече предпринимателей с Владимиром Путиным управляющая сетью семейных кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова сформулировала необходимые сейчас меры для помощи бизнесу. В частности, она предложила установить каникулы с марта по сентябрь 2020 года по арендным платежам для федеральной, региональной, муниципальной и коммерческой собственности. И одновременно — компенсировать коммерческим арендодателям выпадающие доходы и запретить им расторгать договоры аренды в одностороннем порядке.
Некоторым зеленоградским предпринимателям более-менее повезло — арендодатели пошли им навстречу и сами предложили арендные каникулы.
Олег М., владелец детского развлекательного центра, пока приостановил деятельность из-за действующего режима самоизоляции. Когда поток клиентов упал, арендодатель дал скидку, а на время закрытия «вообще обнулил (за что ему спасибо)». Пока что Олег сохранил сотрудников, однако зарплату им пришлось сократить.
У Елены Г., которая владеет бизнесом в сфере общепита и организации питания на праздниках, нет арендуемых помещений. Они есть у двух ее компаньонов, и оба в хороших отношениях с арендодателем. «У одного точно каникулы. От второго жду ответ, как решилось», — сказала она. Предложенной поддержкой государства в этом разрезе еще не пользовались, потому что «реальных решений пока еще нет».
Владелец кофейни-кондитерской в ТЦ «Грин» Евгений «временно закрылся»: «ТЦ аренду за простой не берет».
Другим пока только отсрочили выплату, но после завершения эпидемии долг по аренде за время простоя придется гасить.
Владелица салона штор Ирина К. рассказала, что ее предприятие пока закрыто, и выручки нет, так как «шторы специфический товар, и люди выбирают не по картинке, а на ощупь». Сейчас у нее есть «трудности с оплатой», она договаривается насчет снижения арендной платы. «На помощь от государства я не рассчитываю, плохо в это верится, но вообще помощи бы хотелось. Все страдают, многие знакомые тоже закрыты. Не знаю, что делать в этой ситуации. Надеюсь, это скоро закончится, и мы будем работать, как и прежде», — сказала она.
Директор салона красоты Мария Д. рассказала, что очень благодарна арендодателям, что они пошли на встречу и «не взимают аренду за время простоя, это нам сильно помогло».
Владелице салона красоты Арине В. с оплатой аренды повезло, считает она: с одним арендодателем удалось договориться, с другим идут переговоры: «Карантин — потеря выручки, не то, что прибыли, для всех, и мы очень рады и благодарны собственникам помещений за то, что они идут навстречу. Надеюсь, пока будем выходить из кризисной ситуации, получиться договориться о льготных ставках аренды».
Форс-мажор не работает
После того как в указе мэра Москвы распространение коронавируса приравняли к обстоятельствам непреодолимой силы, многие арендаторы попытались воспользоваться этой формулировкой, чтобы не платить за аренду помещений во время простоя. Однако юристы собственников на это не купились.
Например, магазин «Мам, купи» (есть в Москве и Петербурге) пытался апеллировать к коронавирусу как форс-мажору. Представитель арендодателя в ответ объяснил, что к обстоятельствам непреодолимой силы освобождают только от ответственности за неисполнение обязательств — выплат штрафов и пеней. От уплаты самой аренды аргумент в виде вируса не спасет. «То есть нельзя просто взять и потребовать от арендодателя освободить полностью от аренды на время народных волнений. Закон лишь позволяет сторонам договориться, как распределить убытки», — объяснил собственник. Магазину предложили начать переговоры по снижению размера ежемесячных платежей.
С той же самой формулировкой отказали в отсрочке арендных платежей одной из зеленоградских компаний. «Наша компания также несет финансовые обязательства по оплате арендных платежей за землю, налогов, включая налог на имущество, коммунальных платежей, расходов на содержание сданного в аренду имущества и поддержания коммуникаций в рабочем состоянии Мы все находимся в одинаковых непростых финансовых условиях», — уточнили в письме. Отсутствие у арендатора денег на оплату из-за снижения потока клиентов непредвиденным обстоятельством не считается.
Статья 401 Гражданского кодекса РФ об обстоятельствах непреодолимой силы работала бы и на неисполнение самих обязательств (и аренду можно было бы не платить, а арендодатель тоже безнаказанно не исполнял бы свои обязательства) — но для этого нужны более весомые основания, например, ведении официального режима чрезвычайной ситуации. Указ мэра Москвы в этом случае будет иметь в суде важное, но не решающее значение, самого факта эпидемии также недостаточно.
Что предложили власти
Московские власти предложили комплексную меру поддержки арендаторам. Так, если собственник недвижимости на период приостановки деятельности снизит ставку для своих арендаторов не менее чем на 50%, власти освободят его от суммы налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю за этот же период. Таким образом, государство освободит владельца недвижимости от части налогов, но при условии, что он в свою очередь снизит размер платы для своих арендаторов.
В этой помощи есть нюанс: общий объем снижения арендной платы собственником должен вдвое превышать объем поддержки со стороны государства. То есть, если аренда квадратного метра стоит, например 1000 рублей и арендодатель снизит её на 50%, то есть на 500 рублей, то от государства он получит компенсацию только в 250 рублей.
Получается, арендодатель всё равно оказывается в невыгодных условиях, а, судя по тому, что для получения этого вида поддержки необходимо подписать соглашение с Департаментом торговли и услуг, обязать собственника коммерческого помещения снизить арендную плату для своих арендаторов невозможно.
В лучшем положении оказались те, кто арендует земельные участки и нежилые объекты у Москвы (муниципальное имущество) и вынуждены были приостановить работу — их освободили от платы за аренду и штрафов за просрочку платы. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности. Сфера туризма, общепит и гостиницы получат от города отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь. Она будет действовать до 31 декабря 2020 года. Аналогичную отсрочку предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и нежилые объекты.
Татулова считает, что для субъектов малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей следует установить каникулы по всем налогам на 3 месяца с возможностью пролонгации на 6 месяцев. Также поможет перенос сроков сдачи отчетности и уплаты налогов за 2019 год на осень 2020 года.
Руководитель зеленоградской турфирмы Ольга считает, что поддержка нужна в виде налоговых каникул до конца года, а не отсрочки до 1 мая, также ей пригодилась бы помощь в виде бесплатной юридической помощи для решения вопросов с клиентами.
Хозяйка салона штор Ирина К. сказала, что работает по патентной системе налогообложения. «Сумма не такая большая, если будет скидка — тоже не плохо. Но больше заботит аренда, кредиты, ипотека — если нет выручки, чем платить», — беспокоится она.
Как и большинство предпринимателей, владельца детского развлекательного центра Олега М. «больше всего пугает неопределенность»: «Накопленный жирок позволит несколько месяцев продержаться. Поддержка только по налогам чувствуется, что дают отсрочку. Как откроемся, будем смотреть, что к чему. В целом, думаю, в детском сегменте все будет хорошо, всем нужна будет разрядка после такого непростого времени. [Налоговые каникулы нужны] до конца неопределенности, чтобы были цифры перед глазами. Сложно делать какие-то прогнозы, пока не ясно, когда мы сможем открыться», — рассуждает он.
Елена Г., которая владеет бизнесом в сфере общепита, пока не пользовалась мерами поддержки властей, ожидая более четких решений по налоговым каникулам. «У меня выручки ноль по основной деятельности. Корпоративные обеды упали на 90%. А вот с налогами еще нет решений, что именно делать. И я сама нахожусь в категории пострадавших сфере, но пока это ничего не дает. У меня есть „подушка“ на пару месяцев. Если все это будет дольше, я начну паниковать. Очень сложно строить планы. Пока для меня это самое тяжелое. Очевидно, что нужно будет что-то менять и делать новое, но пока нет „дна“, чтобы оттолкнуться», — рассказала она.
Владелица салона красоты Арина В. считает отсрочки по исполнению обязательств — это полумеры, которые в будущем ударят по бизнесу. «Отсрочка по налоговым платежам и сборам — это хорошо, но пока непонятно, как это будет реализовано. В любом случае налоги и сборы придется платить, а в связи с карантином колоссальное падение выручки и ее полное отсутствие создадут трудности с исполнением своих обязательств перед государством. То есть просто отодвинули проблемы на „попозже“. Реальной помощью было бы освобождение от налогов на период. Сокращение выплат в страховые фонды, конечно, играет роль, но при отсутствии выручки даже половину взносов будет выплатить невозможно. У нас оптимизированная по налогообложению схема работы, у нас другие проблемы, с обязательствами по кредитам и инвестициям», — уточнила она.
Что предлагают власти
Будет продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2020 года (включительно) для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса. До 31 декабря 2020 года продлят срок уплаты торгового сбора.
Арендодателям предлагают дать каникулы на обслуживание банковских кредитов на период «арендных каникул» и каникулы по кадастровому налогу и налогу на землю. Бизнесменам сфер малого и среднего предпринимательства — целевые беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сроком на три года (от государственных банков). А уволенным или отправленным в отпуска работникам выплатить из бюджета пособия до 80% заработной платы — и дать им кредитные и ипотечные каникулы (от всех банков).
Предлагается запретить коммерческим банкам ухудшать до конца 2020 года условия действующих кредитов, применять штрафы и санкции. Также ввести мораторий на досрочное требование по возврату кредитов.
По мнению руководителя салона красоты Марии Д., кредиты под зарплаты — это «смерть бизнесу через 2-3 месяца, когда это все нужно будет возвращать, когда ты только вернешься к жизни». «Поэтому вопросы по з/п мы решили своими силами. А в остальном, кроме неуплаты небольшого налога, который глобально капля в море, больше мы не увидели никаких возможностей для себя», — сказала она.
«Трудности с выплатой заемных средств, конечно же, есть: когда работа не ведется, прибыли, соответственно, нет совсем, платить кредитные обязательства нечем. А банки на данный момент никаких действий, соответствующих указу президента, не предпринимают и на вопрос об отсрочке платежей ничего конкретного не отвечают, кроме «пока платите, как и платили, от ЦБ не было никаких указаний». Так что в этом моменте «все очень плохо», — рассказала «Зеленоград.ру» руководитель салона красоты Арина В.
Что предлагают власти
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предлагает оказавшимся в кризисной ситуации предпринимателям провести реструктуризацию задолженности без дополнительного финансового анализа. Пересмотреть срок кредита, размер платежа или применить другие варианты реструктуризации долга можно будет на весь срок действия поручительства, предоставленного Фондом.
Требования к финансовому состоянию клиентов, претендующих на получение гарантийной поддержки, будут снижены. В фонд можно обратиться по телефону «горячей линии»: 8-495-276-24-17. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а по пятницам — с 09:00 до 16:45. На странице «Коронавирус: важное для бизнеса» обещают излагать пошаговые инструкции по оформлению субсидий и ответы на актуальные вопросы.
Кроме того, правительство Москвы пересмотрит действующие программы субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Если прежде подать заявку на получение финансовой помощи от государства могли только резиденты технопарков, теперь претендовать на субсидию в размере 10 млн рублей могут представители гостиничного бизнеса и участники Московского инновационного кластера. Также контакты служб, которые проконсультируют бизнес во время эпидемии, можно посмотреть здесь.
Сохранится бизнес после завершения эпидемии, можно будет понять только через несколько месяцев, считает владелицы салона красоты Арины В.
«Думаю, выжить выживем, но объем сложностей предстоит преодолеть значительный. Мы больше всего переживаем за то, чтобы сохранилась команда. Компенсации бизнесу никто не сделает, поэтому и не вводят режим ЧС. Власть набирает рейтинг за счет бизнеса: зарплаты сохранить, работу остановить — обыватель на белой зарплате счастлив, пока работодатель не закроется и работник не останется без работы. Больше всего забавляют люди, которые агитируют за онлайн работу. Да, онлайн пока пострадал не очень сильно, но пройдет неделя-две, и падение неминуемо — у их аудитории просто закончатся деньги».