Аренда

На встрече предпринимателей с Владимиром Путиным управляющая сетью семейных кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова сформулировала необходимые сейчас меры для помощи бизнесу. В частности, она предложила установить каникулы с марта по сентябрь 2020 года по арендным платежам для федеральной, региональной, муниципальной и коммерческой собственности. И одновременно — компенсировать коммерческим арендодателям выпадающие доходы и запретить им расторгать договоры аренды в одностороннем порядке.

Некоторым зеленоградским предпринимателям более-менее повезло — арендодатели пошли им навстречу и сами предложили арендные каникулы.

Олег М., владелец детского развлекательного центра, пока приостановил деятельность из-за действующего режима самоизоляции. Когда поток клиентов упал, арендодатель дал скидку, а на время закрытия «вообще обнулил (за что ему спасибо)». Пока что Олег сохранил сотрудников, однако зарплату им пришлось сократить.

У Елены Г., которая владеет бизнесом в сфере общепита и организации питания на праздниках, нет арендуемых помещений. Они есть у двух ее компаньонов, и оба в хороших отношениях с арендодателем. «У одного точно каникулы. От второго жду ответ, как решилось», — сказала она. Предложенной поддержкой государства в этом разрезе еще не пользовались, потому что «реальных решений пока еще нет».

Владелец кофейни-кондитерской в ТЦ «Грин» Евгений «временно закрылся»: «ТЦ аренду за простой не берет».

Другим пока только отсрочили выплату, но после завершения эпидемии долг по аренде за время простоя придется гасить.

Владелица салона штор Ирина К. рассказала, что ее предприятие пока закрыто, и выручки нет, так как «шторы специфический товар, и люди выбирают не по картинке, а на ощупь». Сейчас у нее есть «трудности с оплатой», она договаривается насчет снижения арендной платы. «На помощь от государства я не рассчитываю, плохо в это верится, но вообще помощи бы хотелось. Все страдают, многие знакомые тоже закрыты. Не знаю, что делать в этой ситуации. Надеюсь, это скоро закончится, и мы будем работать, как и прежде», — сказала она.

Директор салона красоты Мария Д. рассказала, что очень благодарна арендодателям, что они пошли на встречу и «не взимают аренду за время простоя, это нам сильно помогло».

Владелице салона красоты Арине В. с оплатой аренды повезло, считает она: с одним арендодателем удалось договориться, с другим идут переговоры: «Карантин — потеря выручки, не то, что прибыли, для всех, и мы очень рады и благодарны собственникам помещений за то, что они идут навстречу. Надеюсь, пока будем выходить из кризисной ситуации, получиться договориться о льготных ставках аренды».

Форс-мажор не работает

После того как в указе мэра Москвы распространение коронавируса приравняли к обстоятельствам непреодолимой силы, многие арендаторы попытались воспользоваться этой формулировкой, чтобы не платить за аренду помещений во время простоя. Однако юристы собственников на это не купились.

Например, магазин «Мам, купи» (есть в Москве и Петербурге) пытался апеллировать к коронавирусу как форс-мажору. Представитель арендодателя в ответ объяснил, что к обстоятельствам непреодолимой силы освобождают только от ответственности за неисполнение обязательств — выплат штрафов и пеней. От уплаты самой аренды аргумент в виде вируса не спасет. «То есть нельзя просто взять и потребовать от арендодателя освободить полностью от аренды на время народных волнений. Закон лишь позволяет сторонам договориться, как распределить убытки», — объяснил собственник. Магазину предложили начать переговоры по снижению размера ежемесячных платежей.

С той же самой формулировкой отказали в отсрочке арендных платежей одной из зеленоградских компаний. «Наша компания также несет финансовые обязательства по оплате арендных платежей за землю, налогов, включая налог на имущество, коммунальных платежей, расходов на содержание сданного в аренду имущества и поддержания коммуникаций в рабочем состоянии Мы все находимся в одинаковых непростых финансовых условиях», — уточнили в письме. Отсутствие у арендатора денег на оплату из-за снижения потока клиентов непредвиденным обстоятельством не считается.

Статья 401 Гражданского кодекса РФ об обстоятельствах непреодолимой силы работала бы и на неисполнение самих обязательств (и аренду можно было бы не платить, а арендодатель тоже безнаказанно не исполнял бы свои обязательства) — но для этого нужны более весомые основания, например, ведении официального режима чрезвычайной ситуации. Указ мэра Москвы в этом случае будет иметь в суде важное, но не решающее значение, самого факта эпидемии также недостаточно.

Что предложили власти

Московские власти предложили комплексную меру поддержки арендаторам. Так, если собственник недвижимости на период приостановки деятельности снизит ставку для своих арендаторов не менее чем на 50%, власти освободят его от суммы налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю за этот же период. Таким образом, государство освободит владельца недвижимости от части налогов, но при условии, что он в свою очередь снизит размер платы для своих арендаторов.

В этой помощи есть нюанс: общий объем снижения арендной платы собственником должен вдвое превышать объем поддержки со стороны государства. То есть, если аренда квадратного метра стоит, например 1000 рублей и арендодатель снизит её на 50%, то есть на 500 рублей, то от государства он получит компенсацию только в 250 рублей.

Получается, арендодатель всё равно оказывается в невыгодных условиях, а, судя по тому, что для получения этого вида поддержки необходимо подписать соглашение с Департаментом торговли и услуг, обязать собственника коммерческого помещения снизить арендную плату для своих арендаторов невозможно.

В лучшем положении оказались те, кто арендует земельные участки и нежилые объекты у Москвы (муниципальное имущество) и вынуждены были приостановить работу — их освободили от платы за аренду и штрафов за просрочку платы. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности. Сфера туризма, общепит и гостиницы получат от города отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь. Она будет действовать до 31 декабря 2020 года. Аналогичную отсрочку предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и нежилые объекты.