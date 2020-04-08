Как я стал безработным

— Уже с начала марта в школах начали ограничивать проведение занятий, но основная деятельность в ФОКах все же еще продолжалась. Однако, с 21 марта все учреждения физкультуры и спорта закрыли до особого распоряжения. И я остался безработным.

Конечно, я всегда старался обезопасить свое дело. В частности, работал в разных залах, на случай если какой-то из залов закроется. Но здесь же вся сфера физкультуры и спорта закрылась одномоментно. Другого источника доходов у меня нет. При этом я молодой отец, у меня двое детей 2 и 4 года. Соответственно, супруга в отпуске по уходу за ребенком. Помимо прочего у меня открыта ипотека на покупку единственной квартиры. И так как квартира покупалась без ремонта, я был вынужден взять потребительский кредит на ремонт.

Глядя на опыт других государств, которые чуть ранее столкнулись с режимом карантина, я изначально надеялся хоть на какие-то выплаты со стороны государства, тем более что я занимаюсь общественно полезным делом, работаю с детьми и молодёжью. Очень быстро стало понятно, что ждать материальной помощи со стороны государства не приходится.