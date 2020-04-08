Евгений Пугачев — инструктор по единоборствам и один из сотен зеленоградских индивидуальных предпринимателей, которые из-за эпидемии были вынуждены не только остановить деятельность, но и оказались на грани личного разорения. Они честно работали и платили налоги, купили жилье по ипотеке и растили детей, а теперь, когда для всех пришли тяжелые времена, именно для таких как он государственные программы поддержки оказались бесполезны. Евгений рассказал «Зеленоград.ру», как стал безработным, почему не получается отложить выплаты по кредитам и подтвердить снижение дохода, чем мешают закрытые МФЦ и чего он ждет от властей.
— Я преподаю боевое искусство айкидо. Этот вид единоборств не является олимпийским видом спорта, то ставки инструктор-преподаватель по айкидо в спортивных учреждениях просто не существует. Единственный способ ведения подобной секции — это создание юридического лица. Поэтому я работаю, как индивидуальный предприниматель (ИП).
— Уже с начала марта в школах начали ограничивать проведение занятий, но основная деятельность в ФОКах все же еще продолжалась. Однако, с 21 марта все учреждения физкультуры и спорта закрыли до особого распоряжения. И я остался безработным.
Конечно, я всегда старался обезопасить свое дело. В частности, работал в разных залах, на случай если какой-то из залов закроется. Но здесь же вся сфера физкультуры и спорта закрылась одномоментно. Другого источника доходов у меня нет. При этом я молодой отец, у меня двое детей 2 и 4 года. Соответственно, супруга в отпуске по уходу за ребенком. Помимо прочего у меня открыта ипотека на покупку единственной квартиры. И так как квартира покупалась без ремонта, я был вынужден взять потребительский кредит на ремонт.
Глядя на опыт других государств, которые чуть ранее столкнулись с режимом карантина, я изначально надеялся хоть на какие-то выплаты со стороны государства, тем более что я занимаюсь общественно полезным делом, работаю с детьми и молодёжью. Очень быстро стало понятно, что ждать материальной помощи со стороны государства не приходится.
Я стал усиленно искать работу, но в условиях ограничительных мер, несмотря на два высших образования с отличием (в том числе технического образования МИЭТ) и достаточно большого опыта предпринимательства (мое ИП существует с 2006 года) это оказалось очень не просто.
Оставалась надежда, что государство позволит физическим лицам и ИП, которые наиболее сильно пострадали от введенных ограничительных мер, отодвинуть кредитные обязательства. Причем вопрос же стоит не в том, чтобы за нас выплатили кредиты, а лишь в том, чтобы нам отложили выплаты. Раз нам в одночасье запретили заниматься нашей предпринимательской деятельностью, и даже не дали времени, чтобы перепрофилироваться, то хотя бы позвольте временно не выполнять наши кредитные обязательства.
С экранов телевизоров нам рассказывают, что именно так и поступило правительство РФ, однако, на практике никаких кредитных (ипотечных) каникул нет. Так даже для Москвы и Московской области действует ограничение, по которому ипотечные каникулы предоставляются, только в том случае, если сумма ипотеки не превышает 1,5 миллиона рублей (постановление №435 от 03.04.2020). Разве это соответствует стоимости недвижимости в Москве и Московской области?
А если кто-то из ИП все же укладывается в это ограничение, то возникает огромная проблема с подтверждением факта падения доходов. Казалось бы, сфера деятельности указана в уставных документах, есть указ подтверждающий список отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, но нет — банки запрашивают справку о снижении доходов более чем на 30%.
Но ИП просто не могут предоставить подобную справку, у них ее нет, и никто ее не выдает. Все что официально есть и должно быть у ИП это декларация о доходах, которую они подают раз в год, и книга о доходах и расходах. Эту информацию мне в телефонном разговоре подтвердили и в налоговой службе.
Да и по потребительским кредитам мы сталкиваемся с теми же проблемами. Так для получения кредитных каникул, сумма потребительского кредита не должна превышать 300 тысяч для ИП, и все также стоит огромный вопрос с подтверждением падения дохода. Причем уже сейчас объявлено, что кредитные каникулы не будут бесплатными, в случае успешного одобрения кредитных каникул на это время будут начисляться проценты (это указано на сайте ЦБ РФ).
В моем случае я не попадаю ни под условия ипотечных каникул, ни под условия кредитных каникул. Таким образом, в один момент я остался безработным по распоряжению правительства РФ, с двумя детьми на руках, ипотекой и потребительским кредитом. Наверное, стоит отдельно отметить, что до введения ограничительных мер я очень педантично выполнял все свои кредитные обязательства, вел семейный бюджет и внимательно рассчитывал допустимую кредитную нагрузку.
Попытки решить проблему выплат кредитных обязательств в этих условиях другими путями тоже натыкаются на ряд непреодолимых препятствий. Существуют федеральный закон №76, который позволяет заёмщикам требовать от банка льготный период, в случае наступления трудной жизненной ситуации. У меня оформлена ипотека в государственном банке Дом.рф. Надо сказать, что банк не отказывается от исполнения данного закона. Но, во-первых, для этого необходимо предоставить справку подтверждающую, что это жилье единственное. Она заказывается в МФЦ. Что я успел сделать 24 марта, до введения карантина. Однако, с 28 марта был введен «режим не рабочих дней» и МФЦ перестали работать. И я просто не могу забрать справку.
Ну и, во-вторых, это та же проблема подтверждения потери дохода для ИП. Это уже не говоря о том, что данная программа требует обязательного очного посещения банка, то есть я вынужден нарушить все ограничительные меры, активно передвигаться по городу, собирая справки, а затем посетить отделение банка в Москве. Таким образом, я в любом случае не могу участвовать в этой программе до снятия ограничительных мер и начала функционирования МФЦ.
Справедливости ради стоит отметить, что мне удалось достичь некоторого компромисса по потребительскому кредиту. Кредит у меня открыт в банке «Тинькофф», который без каких либо документальных подтверждений очень существенно снизил мне платеж по кредиту на три месяца. Но это не государственная программа, а самого банка.
Очень хотелось бы привлечь внимание властей к подобной ситуации. Чтобы был прописан четкий список документов от ИП, необходимый для участия в государственных программах поддержки. Чтобы у малого бизнеса была реальная возможность участвовать в государственных программах поддержки, а не только на словах. Ведь в подобной ситуации оказалось огромное число людей, работающих в сфере обслуживания, спорта, общепита и других услуг.