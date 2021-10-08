В помещения на площади Юности, где работало семейное кафе «Андерсон», привезли новую технику для заведений общепита. Читатель «Зеленоград.ру» заметил, как рабочие выгружали холодильники. По словам грузчиков, оба этажа на месте кафе займет заведение по продаже суши.
На момент публикации представитель арендодателя не смог уточнить, что именно будет на месте кафе. Он предложил подождать, когда новая точка начнет работать.
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Кафе «Андерсон» закрылось в июле этого года. По словам совладелицы сети Анастасии Татуловой, им не удалось договориться с арендодателем насчет размера арендной платы. К лету 2021 года стоимость аренды снизилась с 1,3 млн до 500 тысяч рублей в месяц: арендодатель пошел им навстречу из-за карантина, но «Андерсон» эта цена не устроила.