В помещения на площади Юности, где работало семейное кафе «Андерсон», привезли новую технику для заведений общепита. Читатель «Зеленоград.ру» заметил, как рабочие выгружали холодильники. По словам грузчиков, оба этажа на месте кафе займет заведение по продаже суши.

На момент публикации представитель арендодателя не смог уточнить, что именно будет на месте кафе. Он предложил подождать, когда новая точка начнет работать.

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