Остановки на Сосновой аллее и на Георгиевском проспекте получили новые названия. В первом случае по просьбе жителя. Во втором — возможно, из-за путаницы с тремя одинаковыми остановками.
Остановка «Центр Ювелир» называлась так, потому что рядом был одноименный ювелирный магазин. В прошлом году он закрылся. Рядом с остановкой, с другой стороны дороги, находится целый кластер спортивных сооружений. В июле в префектуру поступило предложение переименовать её в «Спорткомплекс». Префектура передала предложение в департамент транспорта. Назвать остановку по-другому предлагали еще 11 лет назад. Варианты были чуть другие: «Спортивный городок», «Спортивный парк» или «Спортивный центр».
«Улица Радио» — это теперь остановка на Георгиевском проспекте автобусов №32 (при движении из «старого» города в «новый») и 400К (при движении из Москвы). Ближайшие к ней жилые дома — новостройки 19-го микрорайона. Раньше остановка называлась «Георгиевский проспект». В новом городе есть еще две остановки с таким же названием: в 17-м микрорайоне у гипермаркета «Зельгрос» и у 23-го микрорайона, тоже на Георгиевском проспекте. На второй автобусы не останавливаются, но она почему-то считается действующей. Возможно, перспективной.
В «Мосгортрансе» в прошлом году на вопрос «Зеленоград.ру» об одинаковых названиях остановок ответили, что не видят проблемы. «На остановках „Георгиевский проспект“ останавливаются разные автобусы, затруднений в навигации у пассажиров нет». Но, видимо, в дептранс все-таки поступило предложение переименовать одну из них.
Инициатива о переименовании остановок, улиц, проездов может исходить как от граждан, так и от чиновников. Обычно такие предложения сначала обсуждают с жителями — через опросы на сайтах управ, например. Хотя не всегда. В 2016 году остановку «Южная промзона» (соответственно, в Южной промзоне) переименовали в «Дендропарк», а две остановки «Супермаркет «Проспект» назвали «Стоматологическая поликлиника» (на Панфиловском проспекте) и «Корпус 1538» (на улице Каменка) без всяких обсуждений — по решению «Мосгортранса».