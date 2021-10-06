«Улица Радио» — это теперь остановка на Георгиевском проспекте автобусов №32 (при движении из «старого» города в «новый») и 400К (при движении из Москвы). Ближайшие к ней жилые дома — новостройки 19-го микрорайона. Раньше остановка называлась «Георгиевский проспект». В новом городе есть еще две остановки с таким же названием: в 17-м микрорайоне у гипермаркета «Зельгрос» и у 23-го микрорайона, тоже на Георгиевском проспекте. На второй автобусы не останавливаются, но она почему-то считается действующей. Возможно, перспективной.

В «Мосгортрансе» в прошлом году на вопрос «Зеленоград.ру» об одинаковых названиях остановок ответили, что не видят проблемы. «На остановках „Георгиевский проспект“ останавливаются разные автобусы, затруднений в навигации у пассажиров нет». Но, видимо, в дептранс все-таки поступило предложение переименовать одну из них.