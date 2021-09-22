Суд вынес приговор по делу о спонтанном убийстве 30 декабря. Тогда в 3-м микрорайоне пьяный мужчина с большим ножом в руке подошел к прохожему и ударил его ножом, после чего пошел дальше. Его жертвой стал 20-летний молодой человек, который приехал в Зеленоград из Москвы в гости к другу. Он скончался в больнице от кровопотери и шока.

Убийцей оказался 60-летний Александр Лучев. 22 сентября Московский городской суд признал его виновным и приговорил к 13 годам в колонии строгого режима. Лучева также обязали выплатить более миллиона рублей матери погибшего студента. Приговор пока не вступил в законную силу.