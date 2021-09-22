За убийство студента в 3-м микрорайоне местный житель получил 13 лет 22.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Суд вынес приговор по делу о спонтанном убийстве 30 декабря. Тогда в 3-м микрорайоне пьяный мужчина с большим ножом в руке подошел к прохожему и ударил его ножом, после чего пошел дальше. Его жертвой стал 20-летний молодой человек, который приехал в Зеленоград из Москвы в гости к другу. Он скончался в больнице от кровопотери и шока.

Убийцей оказался 60-летний Александр Лучев. 22 сентября Московский городской суд признал его виновным и приговорил к 13 годам в колонии строгого режима. Лучева также обязали выплатить более миллиона рублей матери погибшего студента. Приговор пока не вступил в законную силу.

Полиция нашла Лучева по камерам видеонаблюдения. Сообщая о приговоре, прокуратура утверждает, что Лучев действовал «из хулиганских побуждений, без какой-либо причины и повода». После задержания в следственном комитете говорили, что удар ножом он нанес на «почве внезапно возникшей личной неприязни».

Свою вину Лучев после задержания не отрицал. Ранее он был судим.

Читайте также
Бывшие заключенные не могут найти работу в зеленоградском центре занятости. Чем это грозит местным жителям и что с этим можно сделать?
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, происшествия, убийство
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Проход к временному мосту на станции Крюково планируют изменить в октябре Новости
Дни открытых дверей в женском велнес-центре «Тонус №1» до 26 сентября Розыгрыш подарков и абонемента на смарт-тренировки Афиша
23 сентября сеть кинотеатров «Синема Парк» приглашает на показ фильма-концерта «OASIS: Knebworth 1996». Афиша
Двор корпуса 315 — подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
МТППК закрыла одно из приложений для продажи билетов на электричку Новости
Где принимают «Пушкинскую карту» в Зеленограде и окрестностях Гид
Узаконить три выходных после прививки от коронавируса. Новая инициатива Максима Петунина Партнерский материал
Открытые уроки в студии танцев и йоги «Феникс» — 27 сентября по 3 октября Реклама
Референдум о запрете мусоросжигательного завода рядом с Зеленоградом инициировали местные жители Новости
«Жёлтые ангелы». Что делают на платной дороге М11 аварийные комиссары Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Почему проиграл Иван Ульянченко: смотрим на результаты голосования и анализируем Истории
Начались продажи билетов на премьеру «Ведогонь-театра». Это будет первый спектакль в отремонтированном здании на улице Юности Новости
В голосовании на выборах в Госдуму победила Ирина Белых. Иван Ульянченко — второй Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа начали работать в Москве. Вот где можно сделать прививку Новости
Миноритарные акционеры универмага на Центральной площади считают, что здание продают за бесценок. Они просят защиты у Путина, но в суд не идут Истории
Завершен многолетний ремонт зеленоградского картодрома в Назарьево. Вот что там теперь есть для тренировок, соревнований и развлечений Истории
Как помочь бездомному, который живет в подъезде или на улице Ответы
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Как работает детская школа программирования с шести лет «Софтиум Зеленоград» и при чем здесь пингвины Реклама
Благоустройство дворов между Центральным проспектом и улицей Юности три раза обсуждали с местными жителями. Вот что в итоге решили сделать Истории
Продолжается набор в развивающий центр «Талант-клуб» для детей от 4 лет и подростков. Вот чему там учат Партнерский материал
Утвержден календарь праздничных дней на 2022 год Новости
Супермаркет «Десяточка» приглашает на работу персонал Реклама
© 1997–2021 Зеленоград.ру